МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4941, до 985 346, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4941 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1269 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 985 346 случаев заболевания. Темп прироста 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 677, Санкт-Петербурге — 189, Подмосковье — 163.

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5 917, за все время — 804 383.

За сутки умерли 111 человек с выявленным COVID-19, за все время — 17 025.