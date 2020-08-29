НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг /ПРАЙМ/. Дорожную карту развития сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" должны утвердить до 30 ноября, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя правительства РФ в субботу провел совещание по развитию новых производственных технологий и квантовых вычислений в городе Сарове Нижегородской области.

"В ходе совещания участники обсудили основные механизмы реализации соглашения и подходы к исполнению дорожной карты развития сквозной цифровой технологии "Новые производственные технологии" (СЦТ НПТ). Чернышенко обратил внимание участников совещания на необходимость своевременного утверждения дорожной карты в срок до 30 ноября 2020 года", — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Вице-премьер подчеркнул, что "развитие новых производственных технологий – одно из обязательных условий для создания экосистемы цифровой экономики нашей страны, укрепления её цифрового суверенитета и повышения конкурентоспособности на мировых высокотехнологичных рынках". "К 2024 году необходимо увеличить до 60%, а по некоторым классам – до 80% долю используемого отечественного ПО в госкорпорациях и организациях ОПК", – цитирует пресс-служба слова Чернышенко.

Также в рамках рабочей поездки вице-премьер посетил ситуационный центр администрации Сарова, где ему презентовали цифровую платформу "Умный город" и проект "Цифровой регион", направленный на цифровизацию городской среды, проект "Большой Саров" — по развитию городской территории Сарова, а также комплекс цифровых туристических сервисов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что подобные цифровые платформы будут внедряться и в других муниципалитетах региона.

"Развитию технологий "Умного города" в Нижегородской области уделяется особое внимание. Регион — один из общероссийских лидеров в сфере IT-разработок, и вполне естественно, что у нас уже есть первые реализованные проекты. "Умный город" предусматривает внедрение различных сервисов. Граждане получают возможность не только, например, отслеживать работу общественного транспорта, но и контролировать решение городских проблем. "Умный город" — это и более эффективная работа коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций", — цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.

Он отметил, что Саров является передовиком в регионе по работе этой платформы и уже не первый год показывает на деле ее эффективность. "Практика была представлена президенту России Владимиру Путину и признаётся одной из лучших в стране. Мы активно привлекаем разработчиков к этой теме, организуем профильные мероприятия. Очень важным направлением является и создание с помощью современных технологий комфортной городской среды для жителей с ограниченными возможностями здоровья", — добавил губернатор Нижегородской области.