МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что маршрут "Великий волжский путь", пакетные предложения по которому предлагает туроператор TUI Россия, расширит возможности для межрегиональных путешествий вдоль Волги, сообщает пресс-служба ведомства.

"Ростуризм, регионы Приволжского федерального округа и федеральный туроператор TUI Россия подписали соглашение о развитии проекта "Великий Волжский путь" во время официального визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой в Казань по случаю празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР", — проинформировали в ведомстве.

Согласно подписанному соглашению, крупнейший федеральный туроператор TUI Россия включил в линейку своих предложений шесть маршрутов от шести регионов Приволжского федерального округа (Кировская область, Нижегородская область, Самарская область, Пермский край, Республика Марий Эл, Республика Татарстан) под единым брендом "Великий волжский путь".

"С появлением у крупного игрока в лице TUI новых пакетных предложений расширяются возможности для межрегиональных путешествий вдоль Волги. Теперь можно быстро и удобно посетить сразу несколько знаковых мест и получить целый калейдоскоп впечатлений — от этники до гастрономии, от уникального колорита Татарстана и Марий Эл до знаменитой дымковской игрушки в Кировской области и храмов Нижегородской области, от бункера Сталина в Самарской области до кунгурской пещеры в Пермском крае. При этом теперь есть возможность комбинировать круизные маршруты по Волге и наземную программу", — заявила по итогам подписания руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов считает, что сотрудничество с федеральным туроператором дает совершенно другие возможности.

"Это федеральная площадка, через которую бронируют десятки и сотни тысяч поездок. Сегодня мы договорились о совместном продвижении этого продукта. По сути, у нас появилась дилерская сеть с туристическими продуктами, связывающая Татарстан с другими регионами ПФО", — объяснил суть соглашения он.

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура уверен, что сложился очень хороший симбиоз власти, инвесторов и участников рынка. "Ростуризм дает уникальную возможность для нового витка развития индустрии, такого никто никогда не делал. И очень отрадно, что туроператоры реагируют на эту помощь в виде мер поддержки, субсидий, пытаются не просто выжить, а еще вкладывать в развитие. Я очень надеюсь, что наши туристы найдут здесь свой "второй дом". Чтобы Республика Татарстан, и все соседние регионы, объединённые в рамках проекта "Великого Волжского Пути" были не просто в голове наших туристов, а в их сердцах", — сказал он.