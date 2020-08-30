МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4980 до 990 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4980 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1252 (25,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время пандемии в стране зарегистрировано 990 326 случаев заболевания. Темп прироста — 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 695, Санкт-Петербурге — 186, Подмосковье — 165.

За сутки в РФ умерли 68 человек с COVID-19, за все время — 17 093; выписаны 2 599 человек, за все время — 806 982.