МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Огромное количество столичных предприятий ещё находятся в сложной ситуации из-за пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Объемы промышленного производства уже выше на 3-4%, это хорошая динамика. Мы понимаем, что огромное количество предприятий ещё находится в сложной ситуации", — сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр выразил надежду, что в следующем году предприятия смогут выйти на нормальные темпы.