МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Онлайн-платформу, которая станет агрегатором информации о сдающемся легально в России жилье, планируется запустить в 2021 году, рассказал в интервью РИА Недвижимость в понедельник замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы хотим запустить сервис, направленный в первую очередь на то, чтобы сделать рынок наемного жилья безопасным как для арендатора, так и для арендодателя. Арендуя квартиру через платформу, можно будет, например, оформить временную регистрацию и официально пользоваться всеми социальными привилегиями города, где ты живешь. Там же будут дополнительные услуги, начиная от оплаты коммуналки и заканчивая налогами, причем арендодатель сможет их оплачивать или как самозанятый, или использовать вариант НДФЛ", — отметил он.

По его словам, размещать информацию о своих объектах смогут "любые агрегаторы объявлений и брокеры". "У нас нет цели создать единственного игрока в стране, никто ни у кого отбирать зарплату не будет… Все будут работать так, как работали, но честно и в белую, без непонятных договоров, с гарантированным качеством услуг, не создавая "резиновых квартир" и прочих маргинальных вещей", — подчеркнул собеседник агентства.

Он сообщил, что для запуска онлайн-платформы потребуется принятие нового федерального закона, и над проектом документа Минстрой сейчас работает вместе с "Дом.РФ", МВД и Минэкомразвития.

Планируется, что расходы на создание сервиса возьмет на себя компания "Дом.РФ", поэтому что средств из бюджета он требовать он будет.

Полностью интервью Никиты Стасишина читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 11.00 мск.