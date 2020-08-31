ПЕНЗА, 31 авг /ПРАЙМ/. Выпускаемые в Пензе специальные туннели для дезинфекции установлены на самых разных объектах, в том числе в резиденции президента РФ в Ново-Огарево, в Кремле, администрации главы Казахстана, в лечебных и образовательных учреждениях, а также некоторых предприятиях, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

Ранее пресс-служба правительства Пензенской области сообщила, что специальный туннель для дезинфекции, произведенный пензенской компанией, установили в рабочей резиденции президента России в Ново-Огарево. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что туннель для дезинфекции установлен не только там, но и в Кремле, дополнительные меры предосторожности из-за эпидемиологической обстановки с COVID-19 оправданны и объяснимы.

"Эти туннели установлены на самых разных объектах, в том числе государственной резиденции президента "Ново-Огарево", администрации президента России, администрации президента Республики Казахстан, в инфекционной клинической больнице департамента здравоохранения Москвы, в ГК "Дамате", центральном офисе Газпромбанка, Карачаево-Черкесском государственном университете, футбольном клубе "Балтика", Юго-Западном государственном университете, московском заводе "Физприбор", санатории "Березовая роща", — сказал собеседник агентства.

"Мы также использовали туннели, когда проводили большой областной праздник "Медалист — 2020". Кабинами для проведения дезинфекции оснащены областная клиническая больница имени Бурденко и областной онкологический диспансер. Далее будем смотреть по ситуации с распространением коронавируса", — добавил он.

Он подчеркнул, что дезинфекционный туннель можно применять для массовой поточной санобработки людей, в том числе персонала больниц.

Белозерцев ранее заявлял, что компания "Моторные технологии", которая прежде занималась созданием оборудования для мойки деталей и агрегатов для автосервисов и промышленных предприятий, в условиях пандемии разработала и в мае начала выпуск туннелей, при входе в которые человек оказывается в мелкодисперсном водном тумане, в результате одежда и открытые участки тела автоматически обрабатываются дезраствором. Для этого устройства программное обеспечение, предусматривающее систему распознавания лиц и измерения температуры, разработали пензенские программисты.