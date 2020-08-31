НЬЮ-ЙОРК, 31 авг — ПРАЙМ. Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.

Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 11.14 мск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.