МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Застройщики жилья в регионах, реализующие девелоперские проекты с низкой маржинальностью, могут уже в этом году получить субсидирование по своим кредитам, сказал в интервью РИА Недвижимость замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Механизм субсидирования кредитов в низкомаржинальных проектах в регионах действительно очень нужен, без него стройку там запустить будет трудно. Надеемся, что программа заработает в течение месяца", — сообщил он.

По словам замминистра, уже в этом году на поддержку низкомаржинальных проектов может быть выделен 1 миллиард рублей, однако в перспективе Минстрой хотел был получить одобрение заявки сразу на три следующих года – 2021-й, 2022-й и 2023-й.

"Мы просим около 54 миллиардов рублей – с таким объемом финансирования мы рассчитываем поддержать проекты в регионах площадью 12 миллионов квадратных метров", — уточнил он.

Собеседник агентства пояснил, расчет низкой маржинальности будет похож на расчет показателя LCR — коэффициент покрытия ликвидности, то есть общего стресс-теста, целью которого является прогнозирование шоков рынка.

Полностью интервью Никиты Стасишина читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в понедельник 11.00 мск.