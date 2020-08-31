ВЛАДИВОСТОК, 31 авг /ПРАЙМ/. Оборот розничной торговли на Чукотке в первом полугодии 2020 года вырос, несмотря на влияние пандемии коронавируса, из-за того, что ни один магазин не был закрыт, а власти оказывали поддержку предприятиям, которые продают социально-значимые товары, сообщил РИА Новости представитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости подготовили рейтинг регионов по динамике торговли в первом полугодии 2020 года. По данным исследования, оборот розничной торговли в этом периоде снизился в 78 регионах РФ, вырос в шести, в том числе на Чукотке, и в одном остался на уровне первого полугодия 2019 года. Эксперты полагают, что по итогам первого полугодия большинство макроэкономических показателей, в том числе и оборот розничной торговли, ухудшились в значительной степени из-за влияния пандемии коронавируса. Чукотка же стала единственным регионом РФ, в котором на протяжении всех первых шести месяцев года розничный товарооборот увеличивался.

"При принятии в округе ограничительных мер к объектам розничной торговли предъявлялись требования исключительно о соблюдении санитарных норм и требований. Ограничения на работу предприятий розничной торговли не вводились. Из 441 объекта розничной торговли ни один не был закрыт, 13 торговых объектов сократили график работы на два часа", — сказал собеседник.

По его словам, кроме того, через мероприятия государственных и муниципальных программ предприятиям, которые продавали социально значимые продукты в населенных пунктах, кроме Анадыря, оказывается финансовая поддержка на закупку и реализацию 25 наименований товаров по единым розничным ценам.

"Ежегодно на эти цели правительство округа направляет значительные бюджетные средства. В округе также утверждены тарифы на перевозку отдельных видов грузов на местных авиационных линиях воздушными судами "ЧукотАВИА". Кроме того, правительство округа направило значительные субсидии трем муниципальным образованиям для обеспечения авиапоставки в межнавигационный период на территорию районов плодоовощной продукции, мясной, молочной продукции, детского питания из Москвы и Хабаровска", — отметил собеседник.

Также в департаменте полагают, что на резкий рост покупательского спроса и, соответственно, роста показателей оборота розничных предприятий повлиял тот факт, что в период отпусков большинство жителей Чукотки не уезжали из региона.

В пресс-службе правительства Чукотки РИА Новости пояснили, что объекты розничной торговли были открыты, поскольку в них продавались товары первой необходимости.