Промышленный рост в Японии в июле составил 8% - правительство
ТОКИО, 31 авг /ПРАЙМ/. Рост промышленного производства в Японии в июле этого года составил 8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в понедельник министерство промышленности и торговли страны.
По его данным, продолжающийся рост был достигнут, в том числе, за счет автомобильной промышленности и металлургии.
В частности автомобилей в июле произведено на 38,5% больше, чем в июне.
Вместе с тем по сравнению с тем же периодом прошлого года объем промышленного производства снизился на 16,1%. Спад происходит уже 10 месяцев подряд.
Экономика Японии столкнулась с трудностями в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.
https://1prime.ru/News/20200831/831968958.html