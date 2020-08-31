ТОКИО, 31 авг /ПРАЙМ/. Рост промышленного производства в Японии в июле этого года составил 8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в понедельник министерство промышленности и торговли страны.

По его данным, продолжающийся рост был достигнут, в том числе, за счет автомобильной промышленности и металлургии.

В частности автомобилей в июле произведено на 38,5% больше, чем в июне.

Вместе с тем по сравнению с тем же периодом прошлого года объем промышленного производства снизился на 16,1%. Спад происходит уже 10 месяцев подряд.

Экономика Японии столкнулась с трудностями в связи с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.