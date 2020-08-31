ПЕКИН, 31 авг /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса продолжил рост и вырос до 55,2 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.

За месяц PMI сферы услуг вырос сразу на 1,0 пункта с 54,2 в июле, хотя эксперты прогнозировали, что показатель останется неизменным.

Показатель августа стал лучшим с января 2018 года, когда он остановился на отметке в 55,3 пункта. Далее показатель был выше психологической отметки в 50 пунктов до февраля, когда из-за эпидемии коронавируса он упал до 29,6 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.