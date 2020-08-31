НОВОСИБИРСК, 31 авг /ПРАЙМ/. Лучший в России показатель динамики розничной торговли в первом полугодии 2020 года в Томской области обусловлен сразу несколькими факторами, прежде всего ростом спроса в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщила РИА Новости глава департамента потребительского рынка администрации региона Наталия Забавнова.

Ранее агентство РИА Рейтинг опубликовало рейтинг регионов РФ по динамике розничной торговли в I полугодии 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. Согласно данным рейтинга, из 85 регионов России только в шести оборот розничной торговли вырос, снизился в 78. При этом Томская область показала самый большой рост из всех российских регионов – 2,3%. Он составил 85,6 миллиарда рублей (0,6% в общероссийском обороте розничной торговли). Оборот розничной торговли на одного жителя вырос на 3,5 тысячи рублей и составил 79,3 тысячи рублей. Торговая инфраструктура пополнилась 21 новым магазином.

"Положительная динамика данного показателя по Томской области в первом полугодии текущего года обусловлена, прежде всего, ростом потребительского спроса в отчетном периоде, спровоцированного угрозой распространения коронавирусной инфекции. Кроме того отмеченный повышенный спрос на непродовольственную группу товаров … обусловлен перспективой повышения цен, ввиду роста курса валют в конце марта-начале апреля", — сказала собеседница агентства.

По словам Забавновой, в условиях угрозы распространения коронавируса жители региона не выезжали за пределы области и проводили свои отпуска в основном дома либо за городом на дачных участках, что также поспособствовало увеличению потребительской активности.

Она также отметила, что с учетом мероприятий по противодействию COVID-19 в Томской области работали практически все объекты торговли, включая и торговые центры. Так, в период установленных нерабочих дней были разрешены к продаже товары первой необходимости, перечень которых в регионе охватывал большую группу и непродовольственных товаров, в том числе одежда, обувь, спецодежда, строительные и отделочные материалы, бытовые приборы, детские товары и другие.

"Кроме того в Томской области дольше чем в других регионах были закрыты организации общественного питания, что также способствовало приобретению продовольственных товаров в магазинах", — добавила начальник департамента, пояснив, что в настоящее время покупательский спрос в ритейле Томской области соответствует обычному уровню, ажиотажа в магазинах не наблюдается, ситуация стабильная, а товаров первой необходимости в магазинах достаточно.

В департаменте также сообщили, что наибольший рост индекса физического объема оборота розничной торговли в первом полугодии текущего года зафиксирован в марте к февралю – 110,6%. Далее динамика этого показателя снизилась, но положительный тренд сохранился и в июне к маю — он составил 102,3%. По итогам 2020 года рост оборота розничной торговли в Томской области прогнозируется на уровне 102%.