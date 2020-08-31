МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4993 — до 995319, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4993 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1360 (27,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 995 319 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выявлено в Москве — 685, Санкт-Петербурге — 188, Подмосковье —146.

За сутки в России умерли 83 человека с COVID-19, за все время — 17 176; выписаны 2 405 человек после COVID-19, за все время — 809 387.