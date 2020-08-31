Новак вышел на работу в офис, все тесты на COVID-19 отрицательные
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак вышел на работу в офис, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ольга Голант.
По ее словам, предварительно министр сдал несколько тестов на коронавирус, все они оказались отрицательными.
Новак заразился коронавирусом в середине августа. Во время рабочей поездки на Дальний Восток тест министра на COVID-19 показал положительный результат. При этом симптомов коронавируса у главы Минэнерго не было, а сам он говорил, что болезнь достаточно неприятная, но чувствует он себя хорошо.
https://1prime.ru/News/20200831/831970506.html