МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак вышел на работу в офис, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ольга Голант.

По ее словам, предварительно министр сдал несколько тестов на коронавирус, все они оказались отрицательными.

Новак заразился коронавирусом в середине августа. Во время рабочей поездки на Дальний Восток тест министра на COVID-19 показал положительный результат. При этом симптомов коронавируса у главы Минэнерго не было, а сам он говорил, что болезнь достаточно неприятная, но чувствует он себя хорошо.