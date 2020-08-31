МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в понедельник днем на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), охватив площадь порядка 200 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Происходит загорание на территории Новолипецкого металлургического комбината на площади 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен второй номер сложности из трех. Пока не ясно, что именно загорелось на территории НЛМК. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.