МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Интерпол прекратил с 28 августа преследование в международном поле директора компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина и самой фирмы, сообщает ее пресс-служба.

"После победы в суде США компания "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа", — говорится в сообщении компании в соцсети "ВКонтакте".