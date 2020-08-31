УФА, 31 авг /ПРАЙМ/. Юридическая группа министерства земельных и имущественных отношений Башкирии направила в Следственный комитет России заявление с результатами анализа приватизации Башкирской содовой компании (БСК), которое привело к потере регионом более 34 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Глава государства поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре — проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.

В арбитражный суд Башкирии поступил иск от Генпрокуратуры РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Заседание назначено на 14 октября 2020 года. Кроме того, в арбитраж с иском обратились и власти Башкирии, требуя вернуть региону акции БСК. Также сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК проверить отчуждение государственных акций предприятия.

"Минземимуществом РБ направлено заявление в центральный аппарат СКР, в котором сообщается о результатах проведённого анализа сделок по приватизации "Башкирской содовой компании". Установлено, что в результате деятельности ряда должностных лиц с использованием своих служебных полномочий вопреки интересам государственной службы причинён существенный материальный ущерб в размере более 34 миллиардов рублей, нарушены права и законные интересы граждан и республики, что квалифицируется как деяния против государственной власти, интересов государственной службы, подпадающие под применение мер уголовно-правового характера", — говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

В сообщении отмечается, что региональное министерство просит СК России провести проверку выполнения функций должностными лицами при принятии решений по указанным сделкам, дать правовую оценку действиям должностных лиц и принять установленные законодательством меры реагирования за причинённый республике материальный ущерб.

Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Горе, как заявлял глава Башкирии, дадут статус особо охраняемой территории.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.