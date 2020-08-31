БРЮССЕЛЬ, 31 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Многосторонняя торговая система является основой для глобального мира и процветания, заявил уходящий в отставку глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.

"Уходя сегодня с поста, я хочу сделать такое послание: многосторонняя торговая система является — как и задумывали ее архитекторы — фундаментальной опорой глобального мира и процветания", — написал он в Twitter.

Он также отметил необходимость продолжать реформу ВТО.

Руководитель организации решил покинуть свой пост на год раньше, о чем сообщил в мае нынешнего года. Азеведо отмечал, что его решение не связано с состоянием здоровья, а также с желанием получить другую должность. Он сообщал, что решился на этот шаг после обсуждения со своей семьей, часть которой живет в Женеве (где находится штаб-квартира ВТО), а часть — в Бразилии.

Новый руководитель организации пока не выбран.