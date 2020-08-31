МИНСК, 31 авг /ПРАЙМ/. Россия может оказать помощь Белоруссии, чтобы избежать дефолта, но это не скажется на финансовом состоянии конкретных белорусских семей, считает член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко.

"Для того чтобы избежать дефолта экономики Белоруссии, Россия может оказать содействие. Но это не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей. В целом страна дефолта может избежать при поддержке РФ, кредитных ресурсов очередных, которые увеличат наши долги, но это не решит проблему каждого конкретного белоруса", — сказал Латушко на пресс-конференции.

Президент страны Александр Лукашенко ранее заявил, что политический кризис в Белоруссии негативно влияет на ее экономику, но "безвозмездной помощи" Минску никто не окажет и надо рассчитывать на свои силы.

На минувшей неделе Лукашенко заявил, что обсудил вопрос рефинансирования белорусского долга в 1 миллиард долларов с российским коллегой Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Минск продолжают контакты по этому вопросу.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.