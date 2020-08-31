МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Минтруд впервые провел исследование россиян, зарегистрировавшихся в качестве безработных по всей стране, эти сведения нужны для выработки эффективных мер помощи, сообщили РИА Новости в министерстве.

Согласно сообщению, специалисты Минтруда и ВНИИ труда составили "портрет безработного", зарегистрировавшегося в центрах занятости в период пандемии. Всего за первое полугодие 2020 года в органы службы занятости обратились 3,8 миллиона человек, из них 2,2 миллиона – в течение второго квартала. Около 30% обратившихся в период пандемии в центры занятости нашли работу.

Большая часть оставшихся без работы граждан (72%) – городские жители, уточнили в Минтруде. В разрезе возрастных групп во втором квартале заметно увеличилась доля молодежи от 20 до 29 лет, а также доля безработных в возрасте от 30 до 49 лет. При этом доля граждан старше 50 лет сократилась с 27% в первом квартале до 15% – во втором.

Многие из обратившихся в центры занятости граждан ранее не искали работу, не будучи при этом официально трудоустроены, пояснили в министерстве. Пятая часть (21%) обратившихся во втором квартале искали свое первое рабочее место, еще треть (30%) длительное время не работали официально и не обращались в центры занятости. Существенно выросла доля тех, кто не имеет профессионального образования — до 51%.

"Мы впервые провели исследование зарегистрированных в качестве безработных граждан по всей стране. Благодаря цифровизации базы данных на портале "Работа в России" мы получили возможность оперативной сверки данных и обобщения данных. Эти сведения необходимы для выработки эффективных мер помощи оставшимся без работы гражданам и совершенствованию государственной политики в сфере занятости", — отметила замминистра Елена Мухтиярова.

По ее словам, такой поквартальный мониторинг планируется делать регулярно. Его выводы подтвердили актуальность платформы для стажировок, которая будет действовать на портале "Работа в России" со следующего года и востребованность мер по переобучению безработных граждан. С учетом анализа разработан типовой комплекс мер по содействию занятости. Он направлен в регионы, добавила замминистра.