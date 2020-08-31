БУЭНОС-АЙРЕС, 31 авг /ПРАЙМ/. Власти Аргентины заявили об успешной реструктуризации долга, их предложение приняло большинство кредиторов, следует из заявлений министра экономики страны Мартина Гусмана.

Четвертого августа Аргентина достигла соглашения с крупнейшими держателями долга страны, которые в течение нескольких месяцев отказывались от предложений властей по пересмотру долга.

"В последние дни было выработано предложение, которое было принято большинством кредиторов, благодаря диалогу. Сегодня 99% госдолга в иностранной валюте реструктурировано", — сказал Гусман.

Предложение властей приняло 93,5% кредиторов.

По словам министра экономики, в ходе переговоров удалось добиться списания долга на 37,7% и снижения процентной ставки с 7% до 3,07%.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, которого теперь удалось избежать благодаря реструктуризации в целом около 65 миллиардов долларов.