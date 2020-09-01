МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник отправится в Южный федеральный округ, с ним поедут главы Минфина, Минкомсвязи и Минобрнауки Антон Силуанов, Максут Шадаев и Валерий Фальков, сообщает пресс-служба кабмина.

"1 сентября Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ. Председатель правительства посетит Кубанский государственный университет, где познакомится с проектами и разработками молодых ученых. Также Михаил Мишустин осмотрит образовательный эколого-аналитический центр "Аналит", встретится со студентами, учеными и предпринимателями", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в поездке примут участие министр финансов Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев, министр науки и высшего образования Фальков.