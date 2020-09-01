ВАШИНГТОН, 1 сен /ПРАЙМ/. США, Израиль и ОАЭ начнут консультации по экономическому сотрудничеству в рамках нормализации отношений Тель-Авива и Абу-Даби, сообщили три страны в совместном заявлении, которое распространил Белый дом.

"Завтра (во вторник — ред.) эмиратские, израильские и американские официальные лица начнут обсуждение двустороннего технического сотрудничества в семи ключевых областях — это инвестиции, финансы, здравоохранение, гражданская космическая программа, гражданская авиация, внешняя политика и дипломатия, а также туризм и культура. В результате экономики двух стран, которые входят в число наиболее инновационных и динамичных в регионе, будут широко сотрудничать", — говорится в заявлении.

Три страны выразили надежду на то, что нормализация отношений Израиля и ОАЭ приведет к "каскаду позитивных изменений" в регионе.

В понедельник делегации Израиля и США прибыли в Абу-Даби на израильском самолете, впервые совершившем прямой перелет из Тель-Авива в ОАЭ, причем через воздушное пространство Саудовской Аравии. Делегации должны обсудить в течение двух дней детали будущей договоренности о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, о которой эти страны объявили несколько недель назад.