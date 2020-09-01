1 сентября. (Dow Jones). Фондовые индексы США завершили лучший месяц с апреля, получив поддержку со стороны государственных мер стимулирования, признаков экономического восстановления и прогресса в разработке вакцины от коронавируса.

Все три основных фондовых индекса США росли пять месяцев подряд после резкого падения в феврале и марте. За этот период S&P 500 вырос на 35%, что стало самым значительным пятимесячным ростом с 1938 года.

По итогам августа S&P 500 вырос на 7%, это лучший август для индекса с 1986 года. Однако по итогам сессии понедельника индекс опустился на 7,70 пункта, или 0,2%, до 3500,31 пункта.

Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite в августе набрали 7,6% и 9,6% соответственно. В понедельник Nasdaq закрылся на очередном рекордном максимуме, в этом году он вырос на 31%.

Оптимизму инвесторов способствовали надежды на то, что мир преодолеет пандемию Covid-19 на фоне оптимистичных новостей о множестве вакцин, находящихся на разных стадиях испытаний.

На прошлой неделе оптимизм инвесторов подогрел и председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, объявивший об изменении подхода центробанка к денежно-кредитной политике, что сняло опасения, что ФРС может в обозримом будущем повысить ставки в целях борьбы с инфляцией.

Среди наиболее успешно торговавшихся в августе акций были бумаги Royal Caribbean Group и MGM Resorts International, которые выросли на 40%.

В понедельник акции Apple выросли на 3,4%. В этом году они повышаются на 76%.

Инвесторы также понимают, что осень покажет, насколько хорошо успела восстановиться американская экономика. Нельзя исключать, что при росте числа зараженных власти Европы и США будут вынуждены вновь ограничить работу предприятий.

"Американский рынок находится на ключевом уровне сопротивления, – говорит Надеж Дюфосс, заместитель директора Candriam по диверсифицированным инвестициям. – Если ситуация на рынке продолжит улучшаться, это положительно повлияет на стоимость активов, при этом акции компаний из Европы и развивающихся стран будут выигрывать, так как инвесторы будут искать доходность за пределами США".

Инвесторы готовятся к всплеску волатильности из-за различных факторов неопределенности или споров вокруг результатов американских президентских выборов, а также опасаются существенного ухудшения отношения между Пекином и Вашингтоном.

— Авторы Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com, Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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