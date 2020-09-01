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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Хакеры обратились к Госдепу — В российском даркнете появились данные американских избирателей — На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США.

— Дональд Трамп погромил все прогнозы — На фоне беспорядков в США его популярность растет — Американский президент Дональд Трамп, чьи электоральные шансы совсем недавно можно было назвать небольшими, постепенно отвоевывает позиции.

— Мария Колесникова: "Я не буду врать: мне тяжело…" — Лидеры координационного совета белорусской оппозиции хотят пройти свой путь до конца — Члены президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак рассказали, на кого они работают, кто придумывает речевки к шествиям, что на самом деле думают об отношениях с Россией, почему "ошарашились" и отказались от помощи Евросоюза.

— Экспорт сильный, порывистый — "Газпром" пересмотрел свой прогноз поставок в Европу — Рост продаж газа в конце лета, восстановление мировой экономики и ожидание холодной зимы позволили "Газпрому" более оптимистично взглянуть на перспективы экспорта в Европу в 2020 году.

— Школьники вышли на онлинейку — Расходы на новый учебный год переместились в интернет — Начало учебного года, вопреки обыкновению, не подтолкнуло жителей Москвы и Санкт-Петербурга к походу в торгцентры: их посещаемость оказалась заметно ниже, чем в прошлом году.

— Дальнему Востоку много чего поручено — Михаил Мишустин формализовал итоги своей поездки в макрорегион — Посетив Дальний Восток, премьер-министр Михаил Мишустин сформулировал внушительный перечень поручений — от решения локальных проблем, вроде завершения строек, до ускорения развития макрорегиона в целом.

— Самое время учиться работать — Минэкономики расширит нацпроект по производительности труда на крупные компании — Работа национального проекта по повышению производительности труда, несмотря на проблемы, связанные с эпидемией, летом 2020 года успешно продолжилась и де-факто стала частью ответа Белого дома на проблему — так, мероприятия нацпроекта использовались для ускорения производства средств индивидуальной защиты в регионах.

— У кредитной пирамиды не нашлось основания — Банк России необеспеченные займы пока не тревожат — Банк России зафиксировал результат прошлогодних дискуссий с Минэкономики о рисках рынка необеспеченного кредитования для стабильности финансовой сферы РФ.

— "Моя вина в пьянстве" — Михаил Ефремов дал показания в суде — По делу о смертельном ДТП Пресненский райсуд допросил обвиняемого в нем Михаила Ефремова. Артист утверждал, что 8 июня, когда произошла авария, он слишком много выпил, поэтому мало что помнит, но судебное следствие в том, что именно он управлял джипом, его не убедило.

— У Ивана Сафронова отобрали голос — ФСБ хочет закрепить результаты прослушки журналиста экспертизой — Как стало известно "Ъ", следователи ФСБ, расследующие уголовное дело по обвинению в госизмене бывшего корреспондента "Ъ" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, взяли у него образцы голоса.

— Бесперебойные выборы — ЦИК протестировал федеральную систему электронного голосования — Центризбирком (ЦИК) провел 31 августа первое публичное тестирование разработанной совместно с "Ростелекомом" и Минкомсвязью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую применят в сентябре на довыборах в Госдуму.

— Очно-масочная форма обучения — Вузы и школы готовы к ухудшению эпидемической ситуации — С 1 сентября вузы возвращаются к очному формату обучения, но полностью перевести учебный процесс в "офлайн" они пока не спешат.

— Безраздельный улов — Пограничники гонят рыбаков на прибрежный промысел со всеми потрохами — Противостояние пограничной службы ФСБ и работающих в прибрежной зоне рыбопромышленников рискует перерасти в забастовку. Бизнес предупредил руководство Минсельхоза и Росрыболовства, что из-за запрета службы на любую обработку улова часть компаний намерена отказаться от подачи заявок на участие в промысле в этом году.

— Покупателей заводят в шлюз — Зарубежные интернет-магазины защищают от российских персональных данных — Чтобы защитить персональные данные россиян—покупателей иностранных интернет-магазинов, в "Деловой России" предлагают изменить законодательство.

— Дальнему Востоку вернут долги за уголь — Десятилетние расходы "РусГидро" компенсируют из тарифа — Как выяснил "Ъ", электростанции "РусГидро" на Дальнем Востоке могут за счет повышенных тарифов вернуть долги, возникшие из-за роста цен на уголь с 2011-го до 2020 года.

— В отпуск без долгов — Эмитенты облигаций сократили активность вместе с инвесторами — После июньского всплеска активности эмитентов на долговом рынке к августу оптимизм сошел на нет. В конце лета корпоративные заемщики привлекли лишь 120 млрд руб., втрое ниже результата июня.

— Американская нефть оправляется от вируса — Рост добычи в США может ослабить эффект сделки ОПЕК+ — Добыча нефти в США в июне начала быстро восстанавливаться после беспрецедентного падения в мае, увеличившись до 10,4 млн баррелей в сутки (б/с), следует из отчета Минэнерго страны.

— Бонус-"Траст" — Менеджерам банка плохих активов удвоили вознаграждение — Банк непрофильных активов "Траст" в первом полугодии почти вдвое увеличил фактические расходы на персонал. Сотрудникам было выплачено 3,2 млрд руб., что всего лишь на 9% меньше объема за весь 2019 год.

— Экспорт сильный, порывистый — "Газпром" пересмотрел свой прогноз поставок в Европу — Рост продаж газа в конце лета, восстановление мировой экономики и ожидание холодной зимы позволили "Газпрому" более оптимистично взглянуть на перспективы экспорта в Европу в 2020 году.

— Большие данные соберут в "Квант" — "Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком" получат информацию от фискальных операторов — Совместная компания "Газпром-медиа" и оператора Wi-Fi "МаксимаТелеком" "Квант" начнет покупать большие данные сразу у трех крупнейших фискальных операторов, которые занимают 60% этого рынка в России.

— Девелоперов приглашают на "Огонек" — Детские игрушки остаются без земли — Территория завода по производству детских игрушек "Огонек", созданного еще в 1963 году, может пойти под застройку. Суд решил взыскать с завода более 400 млн руб. долга, а также заложенное недвижимое имущество на юге Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Покупки валюты банками выросли в 18 раз — В курсе рубля уже заложены практически все риски, кроме геополитических — Российские банки за первое полугодие купили в 18 раз больше валюты, чем годом ранее, – на 9,5 трлн руб., подсчитал Банк России.

— "Яндекс.Дзен" начинает проверку фейков — В этом ему помогут профессиональные журналисты — Сервис "Яндекс.Дзен" тестирует программу проверки фактов в публикациях пользователей, рассказал "Ведомостям" представитель интернет-компании. Оценивать "фейковость" будут не сами сотрудники "Яндекса", а привлеченные внешние партнеры.

— "Единая Россия" позовет сторонников голосовать за партию через мессенджеры и соцсети — Перейти к такой агитации поспособствовала пандемия коронавируса — Перед выборами 13 сентября партия "Единая Россия" будет рассылать сообщения своим сторонникам через мессенджеры, соцсети и электронную почту, призывая их проголосовать за партию и ее кандидатов на выборах в заксобрания, гордумы и довыборах в Госдуму.

— В разработке ударных беспилотников в России наконец-то виден результат — Дроны "Кронштадта" стали главной технической новостью прошедшего форума "Армия" — По мнению экспертов, главным экспонатом завершившегося на прошлой неделе форума "Армия-2020" стала линейка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) компании "Кронштадт" (подконтрольна АФК "Система"), которые были представлены в экспозиции мероприятия впервые вместе с обширной номенклатурой управляемых бомб и ракет.

— Финансирование нацпроекта "Наука" идет неравномерно, считает Счетная палата — К федеральным университетам и НИУ дважды применяются повышающие коэффициенты — Замечания об исполнении федерального бюджета в 2019 г. Счетная палата высказала в своем заключении, опубликованном 31 августа.

— Белорусы могут стать самозанятыми в России — ФНС разъяснила порядок применения режима самозанятости для граждан ЕАЭС — Граждане Белоруссии могут использовать режим самозанятости и платить налоги в России наравне с россиянами. Об этом сообщила в своем письме Федеральная налоговая служба России (ФНС).

— Страхование жизни разоряет россиян — Банки предлагают вместо депозитов страховые продукты, доходность которых стремится к нулю — Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ), по данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 26% – с 44,7 млрд до 56,2 млрд руб.

— Потери "Аэрофлота" от COVID оказались в разы меньше запрошенной госпомощи — Национальный перевозчик хочет на случай будущих потрясений получить от государства кэш с запасом — "Аэрофлот" 31 августа опубликовал отчетность за первое полугодие по МСФО.

— "Марвел-логистика" купила еще один склад на юге Подмосковья — Это одна из крупнейших сделок этого года — Девелопер PNK Group возведет для "Марвел-логистики" (входит в "Марвел-дистрибуцию") складской комплекс общей площадью более 40 000 кв. м на территории индустриального парка "PNK парк Валищево" на Симферопольском шоссе.

— Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США — Средства будут направлены на расширение научно-исследовательских центров — "После того как США включили нас в санкционный список, мы перевели инвестиции из Америки в Россию", – заявил основатель Huawei Рен Чжэнфэй в ходе визита в Шанхайский университет.

— Прибыль "Газпрома" сократилась в 25 раз — А квартальный объем капиталовложений оказался минимальным с 2016 года — Прибыль газового монополиста за II квартал 2020 г. снизилась вдвое к аналогичному периоду прошлого года до 149,2 млрд руб. А прибыль в первом полугодии составила 32,9 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО от 31 августа.

— У страховщиков появилась надежда на рост — Топ-менеджеры страховых компаний улучшили прогнозы на 2020 год — Прогнозы страховых компаний стали более оптимистичными по сравнению с маем 2020 г. – некоторые руководители страховых компаний даже заговорили о вероятном росте по итогам года на 5%.

— Мосбиржа в сентябре запустит финансовый маркетплейс — Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов финансовых платформ — Банк России включил Мосбиржу в реестр операторов финансовых платформ, после чего торговая площадка объявила о запланированном на сентябрь 2020 г. запуске маркетплейса под отдельным розничным брендом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Праздник с маской на лице — Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год — 1 сентября за парты сядут 17 миллионов школьников, а в классы придут 1,2 миллиона учителей. Без преувеличения, по занятиям офлайн соскучились все: и ученики, и педагоги.

— Покатился ли Джуканович под горицу?— Парламентские выборы в Черногории дают стране шанс изменить отношения с Россией — Прошедшие в воскресенье парламентские выборы в Черногории, на которых коалиция оппозиционных сил обошла правящую на протяжении последних 30 лет Демократическую партию социалистов (ДПС) премьер-министра Мило Джукановича, впервые за долгие годы дают шанс Подгорице существенно улучшить отношения с Россией.

— ОСАГО себе дешевле — Коридор тарифов на ОСАГО становится шире — 5 сентября вступает в силу новое указание Центробанка по ОСАГО. У страховщиков появляется возможность как понижать тариф для конкретного водителя, так и повышать его. Меняются коэффициенты по возрасту и стажу, а также региональные коэффициенты.

— Обиду смоют — Граждане стали через суд удалять оскорбления в Сети — Новая практика: граждане начали с помощью суда защищаться от обидных комментариев в Сети. Авторов неприятных слов заставляют стирать высказанное. А если кто-то не поспешит, в дело вступят приставы.

— Квартира с видом на достройку — Верховный суд разъяснил, почему нельзя оформить собственность на жилье, если оно еще не готово — Верховный суд РФ пересмотрел результаты многолетнего спора граждан с застройщиком, который достраивал многоквартирный дом после банкротства предшественника.

— Формула поддержки — Владимир Путин пообещал помочь Республике Коми — Коми получит поддержку федерального центра — региону нужно развивать инвестпроекты. Об этом, а также об успешной борьбе с коронавирусом шла речь на видеоконференции президента Владимира Путина с врио главы республики Владимиром Уйбой.

— Прививки по осени считают — Глава Минздрава сообщил, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19 — Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции планируется после ноября-декабря, а учителей и врачей начнут прививать в ближайшее время, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Телемедицина и вертикаль — Глава Минздрава России рекомендовал иркутским медикам осваивать передовые технологии — В ходе двухдневного визита в Иркутскую область глава Минздрава России посетил ряд медучреждений региона и высоко оценил работу медиков.

— В один клик — На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования — Новый комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ), разработанный "Ростелекомом", в понедельник успешно прошел первое публичное тестирование на площадке ЦИК РФ.

— Точная подача — Николай Патрушев открыл в Петербурге волейбольный центр — В Петербурге состоялось тождественное открытие нового спортивного комплекса Морского технического университета. В преддверии 1 сентября волейбольный центр с бассейном полностью готов принять будущих спортсменов — в этом лично убедился председатель попечительского совета университета, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

— Патруль над Венгрией — Инспекторы из России продолжают полеты в рамках "Открытого неба" — Несмотря на пандемию коронавируса и закрытые по всему миру границы, российские военные продолжают выполнять наблюдательные полеты в рамках международного Договора по открытому небу.

— Урок термометрии — За здоровьем школьников будут следить ежедневно — Со 2 сентября регионы будут каждый день отчитываться о состоянии здоровья школьников в единой мониторинговой системе, а в каждом образовательном учреждении должны будут дежурить врачи. Об этом "Российской газете" сообщили в Минздраве.

— Работа без границ — Службы занятости предложат работу с переездом — Региональные службы занятости могут получить единый федеральный стандарт работы и начнут искать вакансии для безработных не только в своем регионе, но и по всей стране. Об этом сообщил глава минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии "Единая Россия".

— Деньги для террора — ФСБ обезвредила в пяти регионах сеть финансистов ИГ — ФСБ совместно со Следственным комитетом России, МВД, Росфинмониторингом и Росгвардией провели операцию против законспирированной ячейки финансистов, запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

— Льготный тариф — Михаил Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока — В ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин проинформировал подчиненных о розданных им поручениях по итогам поездки по Дальнему Востоку.

— Барса вынули из петли — Утверждена новая редакция правил охоты — Из новых правил охоты, подготовленных минприроды и утвержденных минюстом, исключили спорные нормы об использовании вспышек на ночной охоте. Зато оставили ограничения использования петель для ловли животных, на чем настаивали экологи.

— После шторма — тайфун — МЧС вновь предупреждает о паводках в Приморье — Главный очаг основных угроз природного характера на предстоящей неделе будет сконцентрирован на Дальнем Востоке. Там ожидается еще большее усиление паводков. Виной всему может стать мощный тайфун "Майсак", который приближается к российскому побережью.

— Солнечно и ясно — Сентябрь будет теплым и недождливым — Уже не первый год сентябрь продолжает радовать хорошей погодой. Особенно это заметно в центре России. Наступивший сентябрь обещает не напоминать о предстоящем холодном периоде года. Температура на всей территории России в сентябре окажется выше нормы на один-два градуса, рассказал на онлайн-пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Одежда теряет в размерах — Продажи школьной формы резко снизились — Объемы продаж школьной формы из-за ситуации с коронавирусом упали на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Об этом "Российской газете" рассказала президент — председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды ("Союзформа") Александра Алдушина.

— Масло настаивают не на своем — Сняты ограничения на экспорт подсолнечника — 1 сентября заканчивается разрешительный режим экспорта подсолнечника. Новых запретительных мер пока не введено, несмотря на просьбы Масложирового союза.

— Путевка в жизнь — Свидетельство о рождении выдадут по онлайн-справке — Бумажная справка из роддома больше не понадобится — Минздрав предложил заменить ее электронным свидетельством. Проект приказа об этом министерство разместило для общественного обсуждения.

— Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 — В Москве в понедельник плюс 29 и солнце с самого утра. Но это не помешало мэру Сергею Собянину открыть очередной крытый каток в городе — Ледовая арена площадью 61х30 метров и зрительскими трибунами на 284 места разместилась в спорткомплексе Олимпийской деревни-80.

— Грабеж по телефону — В период самоизоляции в России резко активизировались мошенники — В период карантинных ограничений, пришедшихся на первое полугодие 2020 года, в России практически не изменилось количество совершаемых основных преступлений — краж, хищений, хулиганств и пр. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

— Заканчивается действие антикризисных мер, введенных из-за пандемии — В сентябре заканчивается прием заявлений на единовременные выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и июле. Первая из них распространяется на детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая — от 0 до 16 лет. "На 19 августа выплаты осуществлены на 99% детей, подпадающих под возрастные критерии, — сообщили в минтруде.

— Часть страховки по кредиту можно вернуть — С 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки — О досрочном отказе от страховки нужно заявить в течение 7 календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение 10 дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк).

— На наркотики проверят по-новому — С 1 сентября меняются правила профилактических осмотров школьников, которые проводятся ежегодно для борьбы с подростковой наркоманией — Так, расширен перечень запрещенных веществ, на которые исследуют пробы, взятые у детей.

— Попутная добыча — Добывать попутные полезные ископаемые теперь смогут все недропользователи без исключений. Ранее компании могли добывать сырье только в соответствии с лицензией — "Закон позволит расширить круг пользователей недр, имеющих право на добычу попутных полезных ископаемых, не указанных в лицензии", — рассказали "РГ" в минприроды.

— За классное руководство доплатят — По поручению президента с 1 сентября учителям будут выплачивать не менее 5 тысяч рублей в месяц за классное руководство за счет федерального бюджета — На эту меру поддержки будет ежегодно выделяться 73,5 миллиарда рублей.

— Списать долги можно будет без суда — С 1 сентября в России вводится внесудебная процедура банкротства физлиц по долгам от 50 до 500 тысяч рублей — Таким образом, часть безнадежных должников будут освобождены от издержек, связанных с судебным процессом.

— Вводится маркировка духов и фотокамер — До 30 сентября производители и импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны промаркировать парфюмерную продукцию, включая духи, туалетную воду и одеколоны, а также фототовары, которые ввозятся в Россию — С 1 октября все сведения о передвижении парфюмерии будут передаваться в цифровую систему "Честный знак". Для этого на упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix.

— Льготы стали ближе — Социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) упростили доступ к мерам господдержки — Теперь их можно включать в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг без оценки их качества.

— Социальные услуги за государство смогут оказывать частные компании — Cоциальные услуги должны стать доступнее для граждан, поскольку теперь получить их бесплатно они смогут как в государственных, так и в частных компаниях — С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому коммерческие организации, занятые в социальной сфере, наравне с государственными получают доступ к бюджету.

— Перекусы отменяются — С 1 сентября окончательно вступает в силу закон об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием за счет бюджетных денег. В регионы уже направлена субсидия в 22 млрд рублей — Ее распределят пропорционально количеству детей, обучающихся с 1 по 4 класс, в каждом из них.

— Туристам придут уведомления о переносе туров — Туроператоры до 21 сентября должны уведомить туристов о переносе отмененных из-за пандемии туров, а отельеры — о переносе брони — Правила касаются договоров, заключенных по 31 марта 2020 года.

— Льготников внесут в регистр — С 1 сентября заработает федеральный регистр граждан, которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет федерального и региональных бюджетов — Не реже раза в год регистр будет обновляться.

— МЧС вводит новый свод правил по эвакуации — Приказом главы МЧС России Евгения Зиничева утвержден новый свод правил для проектирования эвакуационных и аварийных выходов при строительстве различных зданий — Документ вступает в силу с 19 сентября.

— Заключенные смогут проситься в колонии ближе к дому — Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс позволяют тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому — Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока.

— Школы будут воспитывать по новым программам — В школах появятся новые программы воспитания учеников, которые помогут ребятам войти в жизнь современного российского общества — 1 сентября вступает в силу президентский закон, который вносит поправки в ФЗ "Об образовании в РФ".

— Свободе указали границы — В Германии предложили ужесточить закон о демонстрациях — В Германии не утихает буря вокруг массовых протестов, которые прошли в последние выходные лета в Берлине.

— Несладкая жизнь — В Польше вводится налог на сахар в газированных напитках и энергетиках — Министерство здравоохранения надеется, что эта мера поможет изменить пищевые пристрастия поляков. Согласно распоряжению, которое подписал президент Анджей Дуда, вводится постоянная плата — 50 грошей (около десяти рублей. — прим.ред.)

— Юань, но цифровой — China Construction Bank (CCB), один из крупнейших государственных банков КНР, запустил в своем официальном приложении регистрацию электронных кошельков для цифровой версии юаня — Теперь не только компании и некоторые госучреждения, но и физические лица в Китае смогут использовать криптовалюту.

— Знак не подан — Почему машины инвалидов, внесенные в федеральный реестр, могут эвакуировать со стоянки — Переход на новый способ регистрации автомобилей, которыми владеют или пользуются инвалиды, довольно болезненно отразился на автовладельцах, которые сами имеют инвалидность или перевозят инвалидов.

— Чужая родня — Мужчина через суд отказался от двух сыновей — Печальный судебный процесс прошел в Вологодской области: мужчина с помощью судебной процедуры вычеркнул двух сыновей из своей жизни. Они теперь ему официально чужие.

— Сентябрьские старты — В регионах открываются необычные школы — Сорвать огурчик в теплице, собрать говорящего робота, снять кино с одноклассниками. Сегодня в России благодаря нацпроекту "Образование" строятся необычные школы, в которых дети точно не заскучают.

— Дорожный душ — В столице начали осеннюю мойку магистралей с шампунем — В столице начали мыть с шампунем дороги, тротуары и пешеходные зоны. Столь раннее мытье магистралей связано с возвращением города к обычному ритму жизни осенью: у многих заканчиваются летние отпуска, а в школах, колледжах и вузах с 1 сентября возобновляются офлайн-занятия.

— Вот тебе удочка — Безработные оплатят учебу сертификатами — В Калининградской области безработные впервые получили образовательные сертификаты. Если раньше центр занятости проводил конкурс среди образовательных центров, и победители обучали калининградцев по своим специальностям, то сейчас граждане могут сами выбрать и учреждение, и программу.

— Вас услышат — В Калуге открыли Центр управления регионом — Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов открыл в Калуге Центр управления регионом. Эта структура создается в каждом регионе страны для быстрой реакции на жалобы и обращения жителей.

— Переговоров больше не будет — Шестнадцать лет назад в Беслане террористы захватили школу с тысячей заложников — Первое сентября 2004 года. Этот день для Беслана, Осетии и всей страны навсегда останется датой одной из величайших трагедий.

— Совести свидетели не нужны — Новые чудеса в суде по делу Ефремова — Сегодня после недельного перерыва возобновился процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

— Пища майя — С начала самоизоляции россияне стали покупать вдвое больше льняного масла и семян чиа — Во время самоизоляции наряду с гречкой россияне активно скупали продукты для здорового питания. И эта тенденция, похоже, сохранится и после пандемии.

— Кадровые маневры впишут в штат — Небольшим НКО разрешат заключать срочные трудовые договоры — Некоммерческие организации с небольшим штатом сотрудников смогут вскоре отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

— Баррель на границе — Что тормозит восстановление спроса на нефть на мировом рынке — Быстрое восстановление спроса на нефть в июне и июле этого года сейчас замедлилось, и хотя котировки преодолели отметку 46 долларов за баррель, рынок пока демонстрирует сдержанный оптимизм.

— Палех ищет место — Изделия народных промыслов хотят вернуть в специализированные салоны — Минпромторг разрабатывает отдельный федеральный проект "Экспорт традиций", сообщили "РГ" в министерстве. Это поможет развитию народных художественных промыслов (НХП), производство которых стремительно сокращается.

— Точки роста — Главе "Лукойла" Вагиту Алекперову исполняется 70 лет — Успешно управлять в течение 27 лет огромной компанией, годовой оборот которой равен бюджету некоторых государств, дело весьма непростое. А если эта компания еще и нефтяная, от работы которой зависит поступления доходов в казну государства, то еще и очень хлопотное и ответственное.

— Ручной труд — Производство медицинских перчаток выросло в десять раз — Выпуск перчаток медицинского назначения из-за ситуации с COVID-19 с марта 2020 года вырос почти в десять раз. Сейчас он достиг 114 тыс. пар в сутки, сообщили "РГ" в Минпромторге.

— Обошлись малым — Страховые взносы для ИП могут остаться на уровне 2020 года — Минфин внес в правительство законопроект, сохраняющий в 2021 году фиксированную величину страховых взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП) на уровне 2020 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

— Ключи от зачетки — Хватит ли мест для новых студентов в вузовских общежитиях — 1 сентября на студенческую скамью впервые сядут более миллиона первокурсников. Зачисление идет в лайт-версии: оригиналы аттестатов ребята могут принести в течение всего первого года учебы. С документами ясность есть, но проблем подкидывает "квартирный вопрос". Хватит ли всем поступившим мест в общагах? На вопросы "РГ" ответили ректоры ведущих вузов страны.

— Угол знаний — За какими партами должны учиться школьники — В этом году за парты впервые сядут почти два миллиона первоклашек и 17 миллионов школьников. Но условия для них оказались очень необычными: дезинфекция, измерение температуры, за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Группа сливки: кто получит льготы по соглашению с Кипром о налогах — Уже со следующего года претендовать на пониженную ставку по дивидендам теоретически смогут QIWI, Русагро и Headhunter — Ряд российских компаний сможет воспользоваться налоговой льготой при переводе дивидендов своим акционерам на Кипр. Это следует из нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с республикой (есть у "Известий").

— Сошьют на оборонзаказ: Су-57 скроют под чехлами-невидимками — Их выполнят из специальных полимерных материалов — Выполненная из специальных полимерных материалов "одежда" закроет все основные части машины. Она укроет российские истребители пятого поколения как в местах базирования на земле, так и во время полета, сделав их незаметными для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника.

— Выписать по полной: с рынка уберут маскирующихся под Росреестр мошенников — Но новый закон может усложнить россиянам получение сведений о недвижимости, считают эксперты — С рынка уберут мошеннические сайты, которые предлагают фальшивые выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или продают реальные, но втридорога. Соответствующий законопроект недавно был принят в первом чтении.

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РБК daily

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