МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Численность населения России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимальный показатель за 14 лет. Как пишет РБК, это следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Согласно документу, выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года.

Более масштабное сокращение численности населения наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысяч человек, сообщает издание.

Также из проекта следует, что уровень бедности в стране — доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — в 2020 году вырастет до 13,3% населения после 12,3% в прошлом году. В дальнейшем прогнозируется снижение этого показателя.