СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – ПРАЙМ. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Ранее Поклонская обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Спустя три месяца был получен официальный ответ за подписью директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон. В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове, сказала РИА Новости Поклонская.

По словам депутата, она уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начался поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".