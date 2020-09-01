МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в борьбе с пандемией коронавируса должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе. Об этом пишет РБК со ссылкой на спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Дэвида Набарро.

В интервью новозеландской радиостанции Magic Набарро сказал, что ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию, где "правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству".

По мнению Набарро, подход шведских властей к борьбе с распространением коронавируса был верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по его словам, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой политики должны придерживаться и другие страны в будущем.

Спецпосланник ВОЗ отметил, что жесткий карантин является "грубым инструментом", который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.