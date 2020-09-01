МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион, суточный прирост составил 4 729, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 729 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1211 (25,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии "в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах", темп прироста составляет 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 641, Санкт-Петербурге — 185, Подмосковье — 156.

За сутки в России умерли 123 человека с COVID-19, за все время — 17 299; выписаны 6318 человек после COVID-19, за все время — 815 705.