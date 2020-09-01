АФИНЫ, 1 сен /ПРАЙМ/. Греция намерена в ближайшее время разместить на международных финансовых рынках десятилетние облигации, говорится в сообщении Афинской фондовой биржи.

Греческая Республика уполномочила Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura и Société Générale совместно подготовить размещение десятилетних облигаций, выпуск будет начат в ближайшее время, в зависимости от рыночных условий, говорится в сообщении.

Греция в июне разместила на международных финансовых рынках десятилетние облигации на 3 миллиарда евро под 1,55% годовых.

В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса. Кредиты страна получала по программам финансовой помощи от тройки международных кредиторов в обмен на реформы и политику затягивания поясов.

В августе 2018 года Греция вышла из программ кредитования, которые длились восемь лет.

После этого было несколько выпусков облигаций.