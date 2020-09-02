МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит выделение средств регионам на обеспечение граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специальными продуктами для детей-инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… о распределении нераспределенного резерва субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2020 год", — говорится в сообщении.

Принятие проекта направлено на реализацию федерального закона "О государственной социальной помощи".

Также правительство обсудит проект федерального закона о внесении изменений в части Налогового кодекса в связи с ратификацией РФ Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.