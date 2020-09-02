МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит выделение Минобрнауки средств на подготовку университета "Сириус" к научной и образовательной деятельности с 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении в 2020 году Минобрнауки России из резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение научной и образовательной деятельности автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Научно-технологический университет "Сириус", созданной Образовательным Фондом "Талант и успех", — говорится в сообщении.

Также правительство обсудит выделение средств Минпросвещения РФ на строительство четырех зданий общеобразовательных организаций.

"О выделении Минпросвещения России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области на строительство четырех зданий общеобразовательных организаций", — говорится в сообщении.