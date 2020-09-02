МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам в рамках борьбы с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

"На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин… Так, на поддержку медицинских работников направят еще почти 22 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Более 321 миллиона пойдут на выплаты сотрудникам центров ФМБА, еще свыше 1,8 миллиарда – работникам соцучреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Отмечается, что поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент РФ Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда правительства.