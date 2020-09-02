МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 миллиарда рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовил проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере.

"Более 34,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Правительству было поручено до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам – принять меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

В ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.