МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Правительство России выделило один миллиард рублей на поддержку легкой промышленности в стране, почти половина средств пойдет на погашение затрат по кредитам, сообщается на сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручения кабмину увеличить до 1 миллиарда рублей ежегодно субсидии для поддержки предприятий легкой промышленности на пополнение ими оборотных средств.

"Предприятиям лёгкой промышленности окажут поддержку в размере 1 миллиард рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Так, почти 454 миллиона рублей планируется направить на компенсацию части затрат по кредитам. Это касается займов, взятых на увеличение объёмов производства и повышение конкурентоспособности.

Ещё 304 миллиона пойдут на стимулирование спроса, а также на финансирование лизинговых организаций, которые предоставляют предприятиям лёгкой промышленности оборудование.

Оставшиеся 242 миллиона рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года. Она включает широкий перечень стимулирующих мер, в том числе льготное кредитование, субсидии компаниям-экспортёрам и возмещение части расходов на транспортировку.

Принятое решение позволит поддержать предприятия лёгкой промышленности, повысить их экспортный потенциал и ускорить импортозамещение в этой отрасли.