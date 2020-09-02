ЛОНДОН, 2 сен /ПРАЙМ/, Мария Табак. Великобритания выделит 119 миллионов фунтов стерлингов на помощь развивающимся странам в борьбе с коронавирусом и голодом, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

"Министр иностранных дел призывает страны вместе с Великобританией бороться с коронавирусом и растущим риском голода в развивающихся странах. Великобритания, принимая председательство в "семерке" и в конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата, объявляет о новом пакете финпомощи в размере 119 миллионов на борьбу с коронавирусом и голодом", — говорится в сообщении.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил о создании должности специального посланника по вопросам предотвращения голода и по гуманитарным вопросам. Этот пост займет Ник Дайер, бывший и.о. постоянного секретаря министерства международного развития.

Как отмечается в сообщении, пандемия, местные конфликты, нашествие саранчи и изменение климата привели к тому, что в этом году голодать вынуждены порядка 250 миллионов человек, на пороге голода находятся части Йемена, Южного Судана, Нигерии и Буркина Фасо.