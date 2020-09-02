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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— С моря по нитке — Как выяснил "Ъ", проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье — перенос железной дороги вглубь материка и строительство дублера автотрассы Джубга—Сочи — могут внести в продлеваемый до 2030 года комплексный план модернизации инфраструктуры.

— Зачет автозаком — 1 сентября в Минске был традиционный День знаний, и встретили его, сообщает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, по-разному. Школьники — в лирической обстановке, рабочие предприятий дождались у проходных митингующих, которые намерены были поддержать их, но сами к ним не вышли…

— День здорового голосования — Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день. В Министерстве просвещения "Ъ" сообщили, что никаких общих инструкций по организации учебного процесса в дни выборов на места не направляли.

— Потеря одного окна — Запуск по поручению правительства суперсервиса "Потеря близкого человека", позволяющего собрать в онлайн-режиме все необходимые документы для похорон и даже выбрать место для погребения, буксует. Проблема в том, что Минстрой, который еще три года назад был назначен регулятором отрасли, так и не получил необходимые полномочия.

— До заводов докатился отложенный спрос — Восстановление промышленной активности, которое обнаруживают опережающие индикаторы в июле—августе 2020 года, во многом завязано на всплеске отложенного внутреннего спроса. Оснований считать его устойчивым пока нет. В Банке России, отмечая торможение частного спроса в первую неделю августа, все же ожидают, что внутренний спрос станет движущей силой восстановления экономики России в третьем квартале.

— Инвесторы не любят мутной воды — Граница между регуляторными и политическими рисками в мире размывается, и последние становятся основными при принятии инвесторами решений, влияющих на движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в конкретные юрисдикции,— это основной вывод новой работы экспертов Всемирного банка (ВБ) по этой теме.

— Академики усомнились в Курчатовском — Сегодня президиум Российской академии наук (РАН) соберется на "экстренное заседание", посвященное угрозе значительного урезания полномочий академии. Разработанный Минобрнауки проект правительственного постановления освобождает ряд организаций от обязательной научной экспертизы со стороны РАН — речь идет прежде всего о Курчатовском институте, а также подведомственных правительству МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.

— Беспорядочный Джо Байден — Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден озаботился охватившими страну протестами и погромами. Политик посвятил этой проблеме целую речь, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию на нынешнего президента — республиканца Дональда Трампа.

— Пассажиры метро еще поездят обезличенными — Полноценный запуск в столичном метро системы распознавания лиц с видеокамер может затянуться. Ранее московский мэр Сергей Собянин обещал, что эта система станет полностью функциональной к 1 сентября 2020 года.

— Генерал-полковника изобличил генерал-майор — Как стало известно "Ъ", бывшего замначальника Генштаба—начальника главного управления связи вооруженных сил (ГУС ВС) России Халила Арсланова обвинили в получении взятки в особо крупном размере благодаря показаниям его бывшего подчиненного — экс-начальника 1-го управления ГУС Минобороны Александра Оглоблина.

— Карты бездоходного возраста — Российские банки все активнее используют стремление детей и подростков иметь собственные пластиковые карты, число таких клиентов уже оценивается на уровне 1-1,5 млн. Подростки с 14 лет могут сами оформить дебетовую карту при письменном согласии родителей.

— Сигареты теряют лицо — Минздрав, который несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек, решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС. Идею поддержали в профильной комиссии правительства РФ, и теперь соответствующие изменения предполагается внести в технический регламент ЕАЭС.

— На импортозамещение смотрят критически — В Совете федерации предложили причислить госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками. Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, сроки и порядок которого определит правительство.

— Доллар пошел по миру — Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года. Обесценение американской валюты происходит на фоне масштабных монетарных стимулов в стране, риска сохранения околонулевых ставок на горизонте нескольких лет, а также нервозности из-за предстоящих выборов президента США. Укрепили позиции относительно доллара не только валюты европейских стран, но юань и рубль.

— К возвратному лизингу вернутся позже — Участники финансового рынка и правозащитники обратились в Госдуму с просьбой ускорить работу по разработке регулирования сферы возвратного лизинга с участием граждан. Они хотят запретить подобные сделки либо распространить на них правила и ограничения законодательства о потребкредитовании. Юристы полагают, что ограничения могут привести к формированию черного рынка.

— Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб. — Основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых вложит 150 млрд руб. в строительство комплекса по производству стали в Выксе на базе технологии прямовосстановленного железа. Это самый крупный проект в российской черной металлургии с кризиса 2008 года. Новое производство позволит ОМК повысить обеспеченность сталью до 80% на фоне ужесточения конкуренции на трубном рынке и сокращения маржинальности этого бизнеса.

— "Другого подобного комплекса в стране нет" — Основной владелец ОМК Анатолий Седых о строительстве и финансировании нового проекта.

— Из "Байкала" вытекают субсидии — Минпромторг потребовал 500 млн руб. с компании "Байкал Электроникс" из-за просрочки запуска производства отечественных микропроцессоров Baikal-М, на который были выделены государственные субсидии. В компании признают задержку, однако считают сумму иска слишком высокой. Взыскание может существенно затормозить переход российских компаний и госорганов на отечественное "железо", предупреждают эксперты.

— Авторы теряют сборы — Организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами (ОКУП) готовятся к падению сборов в этом году. Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) ожидает падения на 25%, а сборы Российского авторского общества (РАО) просядут еще сильнее, прогнозируют эксперты. На них влияет резкое проседание доходов плательщиков отчислений — кинотеатров, ресторанов и радиостанций.

— К игрушкам добавили мебели — Управляющая сетью Hamleys Ideas4Retail Александра Мамута и партнеров начала развивать новую сеть магазинов товаров для дома Goood"s House. Этот рынок меньше других сегментов непродовольственных товаров пострадал от пандемии COVID-19, но его отличает жесткая конкуренция.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россияне все чаще берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке — Среди потенциальных уязвимостей кредитного рынка Банк России называет тенденцию к увеличению числа заемщиков, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. И хотя регулятор считает, что вопрос пока не требует принятия специальных мер, эксперты опасаются, что в будущем это может вылиться в серьезные проблемы для самих заемщиков.

— Продажи игрушек по мотивам видеоигр выросли почти в 3,5 раза — В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, с июня – июля 2019 г. по аналогичный период этого года выросли на 246%, в то время как рынок лицензионных игрушек с героями фильмов и мультфильмов увеличился всего на 8%.

— Минюст разработал поправки в УК и УПК, защищающие адвокатов и расширяющие их права — Минюст разработал поправки в УК и УПК, защищающие адвокатов и расширяющие их права. Проект этого закона опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов 1 сентября. Он вводит новую статью 294.1 в Уголовный кодекс (УК), которая предусматривает санкции за воспрепятствование законной деятельности адвокатов.

— Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в шенгенскую зону — Еврокомиссия (ЕК) пока не включила Россию в список стран, гражданам которых рекомендовано разрешить въезд в Евросоюз. Согласно последнему, опубликованному 8 августа на сайте ЕК пресс-релизу, в действующую с этой даты редакцию списка попали такие страны, как Австралия, Канада, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Тунис, Уругвай и Таиланд.

— Российские предприятия поверили в лучшее будущее — Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 51,1 пункта с 48,4 пункта в июле, оказавшись выше критической отметки в 50 пунктов впервые более чем за год, показало исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение.

— В Госдуме предложили отменить налоговый маневр в нефтянке — Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг предложил резко повысить экспортную пошлину на нефть и отменить возврат НДС экспортерам черного золота. Это позволит снизить входящую цену нефти на нефтеперерабатывающих заводах внутри страны и повысит рентабельность нефтепереработки, считает депутат.

— "2021 год станет для российского кинорынка рекордным" — Гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин – о том, как искать среди кинопроектов алмазы и зарабатывать на них миллиарды.

— Малый бизнес отказывается от реструктуризации долгов — Предприятия малого и среднего бизнеса стали реже обращаться в банки за реструктуризацией кредитов: с 13 по 26 августа было подано менее 500 заявлений против 1600 за две предыдущие недели. Всего же с 20 марта по 26 августа было реструктурировано более 88 000 кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а их доля в общем количестве одобренных заявок возросла до 89,5%, сообщается в бюллетене Банка России "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".

— Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите — Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда. Это подтвердили гендиректор Zetta Денис Щуровский и представитель фонда.

— Холдинг "Русхолтс" ведет переговоры о продаже своего IT-актива — О том, что "Русхолтс" ведет переговоры о продаже своих IT-активов, "Ведомостям" рассказал человек, близкий к одной из их сторон. Переговоры ведутся с крупными зарубежными ритейлерами и производителями оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса, подтверждает человек, знакомый с топ-менеджментом "Русхолтса".

— Apple выпустит не менее 75 млн iPhone c поддержкой 5G — Американская компания Apple заказала поставщикам сборку минимум 75 млн iPhone 12 с поддержкой сетей 5G, сообщили агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Всего в 2020 г. Apple планирует поставить до 80 млн смартфонов новых моделей. По слухам, традиционная осенняя презентация новых продуктов Apple в этом году состоится 10 сентября.

— Цена меди установила рекорд — Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигли максимальных значений с июня 2018 г.: 1 сентября 2020 г. тонна металла торговалась по $6793. С марта цена увеличилась на 55%. Биржевые котировки металла растут на фоне восстановления спроса в Китае – крупнейшем мировом потребителе меди.

— Роботы заменят сезонных рабочих на уборке урожая — Пандемия COVID-19 привела к сокращению доступной сезонной рабочей силы в сельском хозяйстве по всему миру, сообщает Financial Times. Традиционно сбор урожая в более богатых странах производится силами временных работников из более бедных стран.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Русофил — В Манеже открывается 33-я Московская международная книжная ярмарка. Среди премьер — книга Александра Архангельского о французском историке и слависте Жорже Нива. "Нива русофил, не потому что мы прекрасны. А потому что он любит", — рассказал в интервью "РГ" Архангельский.

— ГАИ вернется в автошколы — Полиция может получить право проверять автошколы вместе с лицензирующими органами. Эти полномочия позволят окончательно убрать с рынка "серые" автошколы и повысить уровень подготовки участников дорожного движения

— Ребенок до востребования — Новые законопроекты защитят семью от чиновников и ограничат опеку. Сенатор Елена Мизулина в эксклюзивном интервью "РГ" рассказала об этих инициативах, а также о том, как однополые пары умудряются жениться в России и нарушает ли Ольга Бузова закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.

— Бумага станет редкостью — В России меняются правила поверки счетчиков. Единственным юридически значимым подтверждением поверки станет запись в электронном реестре Росстандарта. Заказчик вправе попросить выдать ему бумажный документ, но он будет носить лишь дополнительный информационный характер.

— Ячейка с миллионами — Следственный комитет арестовал часть имущества бывшего губернатора Хабаровской области Сергея Фургала по гражданскому иску, поданному потерпевшими. В частности, арест наложен на автомобили экс-чиновника и изъятые во время обыска деньги.

— С чего начинается урок — Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить — значит знать". В этом году урок был посвящен 75-летию Победы, и глава государства рассказал ребятам о том, почему именно сейчас так важно не допустить переписывания истории.

— Ослабили поводок — Для технических средств реабилитации, которые выдаются гражданам с инвалидностью за счет средств федерального бюджета, определят новые сроки использования. Согласно проекту приказа Минтруда, собак-поводырей можно будет себе забирать навсегда.

— Ферма гарантирует — Минсельхоз дополнительно поддержит фермерские хозяйства — Фермеры в российском АПК производят 14% продовольствия. Но расти еще есть куда — от крафтовых продуктов питания до традиционного производства зерна. Государство обещает поддержать новые проекты и содействовать развитию действующих.

— Сезон открыт — С началом осени в пригородных электричках студентам и школьникам в большинстве регионов предоставлены традиционные скидки на проезд. "Очники" могут покупать билеты со скидкой 50%. Льготы будут действовать до 15 июня 2021 года.

— Знаниям — силу — Правительство в ближайшие четыре года выделит 12 млрд рублей на поддержку стартапов в сфере высоких технологий, а также увеличит прием в вузы на IT-специальности. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.

— Наказание не испугает — Министерство юстиции России обсуждает предложение приравнять в новом КоАП представителей малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям. Это значит, что шкала наказаний будет для них значительно снижена.

— Пусть сложится — Зимой 2019 года Samsung представила первый в мире массовый смартфон с гибким экраном — Galaxy Fold. Технология складного дисплея оказалась сыроватой, но спустя некоторое время инженеры Samsung обновили устройство, вылечив многие детские болячки.

— Дома подстроятся — Когда застройщики окончательно выйдут из кризиса — Минувшее лето оказалось довольно успешным для застройщиков: удар пандемии по строителям оказался не таким сильным, как ожидалось.

— Холодный расчет — Экспорт трубопроводного газа из России в первой половине этого года сократился на 16,7% (до 98,2 млрд кубометров) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Выручка "Газпрома" от экспорта снизилась на 29% и составила 2,9 трлн рублей. При этом компания сумела завершить полугодие с прибылью в 45 млрд рублей, что для многих оказалось сюрпризом.

— Эффект маятника — За работой в другой регион готовы поехать менее трех миллионов россиян из 71 миллиона трудящихся. "Среднероссийский уровень трудовой миграции незначителен, он составляет 4,1% от общей численности занятого населения, — подсчитала для "РГ" эксперт ВНИИ Труда, доктор экономических наук Ольга Забелина. — По данным Росстата за 2019 год, 315,8 тыс. человек поменяли место жительства в связи с работой.

— Шумный день — В конце августа по программе "Земский учитель" в село Большая Тихая Алтайского края приехала молодая учительница Юлия Скорых. И 1 сентября большетихинские ребятишки смогли снова пойти в родную школу, которая пустовала больше года.

— По правде говоря — Платформа "Яндекс.Дзен" начала бороться с недостоверными публикациями с помощью внешних партнеров, среди которых ТАСС и "Интерфакс", а также НИУ "Высшая школа экономики".

— Наступает срок — Процесс по делу Михаила Ефремова близится к финалу — Прокурор 3 сентября в Пресненском суде назовет наказание, которое считает справедливым для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

— С головой, но без фуражки — Полицейским разрешат снимать головной убор при преследовании и задержании преступников, а также находясь в общественном транспорте и в служебных помещениях. Также стражам порядка должны заменить нашивку "Полиция", которая располагается на спине формы, на "МВД России".

— Запишут, кого забрали — Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что уполномоченные органы будут обязаны применять видеофиксацию в случае изъятия детей из семей без решения суда. А сама процедура внесудебного изъятия детей будет применяться лишь в крайних случаях.

— Погоны с доплатой — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, заставляющую молодых офицеров возмещать расходы на обучение в военном вузе, если они были уволены по "плохой" статье.

— Общая память, общий урок — В год 75-летия победы во Второй мировой войне Россия и Китай вновь подчеркивают, что не допустят попыток переписать историю тех событий и останутся стоять на страже глобального мира, ценность которого продемонстрировали ужасы прошлой войны. Об этом в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне — 3 сентября — заявили высокопоставленные дипломаты России и КНР.

— Я погиб под Харбином — На территории Китая покоится прах почти 15 тысяч советских бойцов и командиров, погибших в конце 30-х годов минувшего века и в августе 1945 года во время освобождения северо-востока страны от японских агрессоров, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин во время российско-китайского телемоста, посвященного окончанию Второй мировой войны.

— Рейхстаг защищается — Не каждый день штурмуют Рейхстаг. Последний такой штурм рассерженных на власть немцев обернулся жестокими действиями со стороны полиции и задержанием около 300 человек. Руководство Германии сразу же причислило протестующих к врагам демократии, экстремистам, радикалам и т.п. Причем это были еще щадящие ярлыки, которыми оперировала местная и европейская пресса.

— Французов вогнали в минор — Восемь французов из десяти с нескрываемым пессимизмом смотрят в ближайшее будущее. Таковы результаты исследования, проведенного социологической службой Odoxa-Dentsu Consulting.

— Билеты и тесты — Власти Италии предлагают Евросоюзу ввести общие взаимные проверки в аэропортах на новую коронавирусную инфекцию, заявила заместитель главы министерства здравоохранения страны Сандра Дзампа. Дело в том, что с момента открытия границ с Евросоюзом 3 июня число инфицированных на Апеннинах стало резко увеличиваться.

— Кеноша и предвыборная ноша — На фоне не прекращающихся в Америке беспорядков стремящийся к переизбранию президент США Дональд Трамп идет на новые электоральные экспромты, продолжая делать ставку на позиционирование себя в качестве непримиримого борца с беззаконием в стране.

— Совершили ошибку — Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич назвал ошибкой поддержку антироссийских санкций президентом Мило Джукановичем и его правительством.

— Посадят за парты — Депутатов британской палаты общин обяжут пройти тренинг по избавлению от "бессознательной" расовой предвзятости. Кроме того, в стенах парламента заработала специальная группа по борьбе с расизмом пишет газета The Times.

— "Бави" — еще цветочки — Девять муниципалитетов пострадали в Приморье от проливных дождей тайфуна "Бави". Зафиксированы подтопления домов и сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение, а некоторые населенные пункты и вовсе оказались отрезанными от большой земли.

— В город больше не хочется — В почте редакции немало писем от сельчан. В них нередко пишут о дорогах. Как правило, ругают. Но в последнее время все чаще стали приходить и такие: "Раньше от своего села Сергиевка до райцентра добирался дольше, чем от него до Москвы, — пишет Сергей Плахов с Тамбовщины. — Но сейчас другое дело. По новой дороге — вжик, и ты в районе, решай свои дела. Здорово.

— Дорогу кораблям — В Северной столице будет создана вертикальная система подготовки кадров для судостроения. Ее начальным звеном станет городской лицей имени Пьера де Кубертена, а основным — Санкт-Петербургский морской технический университет (МТУ), который планируется превратить в "опорный" вуз отрасли.

— И так сойдет?— Многодетной семье из Свердловской области участок под возведение дома выделили в глухом лесу, где строить запрещено в принципе. Сами чиновники там даже не бывали, определяли наделы по космическим снимкам, а исправлять ошибку отказались.

— Дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов: Нас было 140, японцев 3500 — Беспрецедентная операция по пленению гарнизона Вонсан полярным разведчиком и его крохотным отрядом.

— Пир книголюбов на весь мир — Московская международная книжная ярмарка впервые проходит в двух форматах в столичном "Манеже" — В среду, 2 сентября, в 33-й раз откроется Московская международная книжная ярмарка. В этом году она меняет прописку и вместо традиционного павильона на ВДНХ займет Центральный выставочный зал "Манеж". Но это далеко не все нововведения.

— Прощай, командор — Умер писатель Владислав Крапивин — Автор книг для детей ушел из жизни в 6.40 утра 1 сентября, в больнице Екатеринбурга, сообщили родные писателя. Владиславу Петровичу был 81 год.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Расписали сессию: ГД ждет около ста конституционных законопроектов — Законопроекты о формировании правительства и Совета Федерации, о запретах для чиновников и новой структуре Госсовета, об индексации пенсий, а также об ответственном отношении к животным ждут в Госдуме в осеннюю сессию для реализации принятых изменений Конституции.

— Прогул по Независимости: студенты в Минске ушли с пар ради митинга — Сентябрь в Белоруссии обещает стать таким же протестным, как и август — в первый же день осени в Минске прошли три крупные демонстрации. Забастовки, начавшиеся на заводах, перекинулись на учебные заведения. Митинговать 1 сентября вышли студенты почти всех вузов белорусской столицы — предполагалось, что к 11:30 учащиеся разных институтов придут к министерству образования и устроят общую демонстрацию. Но прорваться к зданию им не дали — площадь Независимости с самого утра оцепил ОМОН.

— Неприкрытый прогул: чем может закончиться покупка больничного листа — В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении работника, принесшего в отдел кадров поддельный больничный лист временной нетрудоспособности. Немногим ранее в Воронеже таких уголовных дел было открыто целых семь — сотрудники, желавшие прогулять за счет работодателя, заказали больничные листы в интернете, но те оказались подделками.

— Сквозь стекло: водителей такси намерены защитить перегородкой — В такси не только водители нападают на пассажиров, но и пассажиры на водителей. Этим озабочены в Госдуме и с сентября снова начнут обсуждать вопрос установки перегородки для защиты от нападений. Иногда таксисты записывают на видеорегистратор неподобающее поведение со стороны клиентов.

— Оставили надежду: защита Ефремова на 99% уверена в обвинительном приговоре — Допрос последних свидетелей по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым в Пресненском суде завершен, и у защиты актера остался лишь 1% надежды на оправдательный приговор, отметил в разговоре с "Известиями" адвокат Эльман Пашаев.

— Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода — За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Известий").

— Перенесенные летом: россияне стали активнее менять сотовых операторов — Тарифная политика сотовых компаний заставляет россиян активнее менять операторов, сохраняя при этом свои номера. Это следует из данных подведомственного Россвязи Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), которые проанализировали "Известия".

— Бюджетный минус: объекты культуры и туризма недополучили 17 млрд — В сфере культуры и туризма в прошлом году не было потрачено 17,2 млрд рублей. Такие выводы приведены в отчетах Счетной палаты по итогам проверок Минкультуры и Ростуризма на предмет исполнения бюджета в 2019-м. Из этой суммы на долю Минкультуры приходится 15,9 млрд рублей, Ростуризма — 1,3 млрд.

— Повторяя изгиб: кого заинтересует новый складной смартфон Samsung — Samsung официально представил Galaxy Z Fold 2 — свой третий складной смартфон с гибким экраном и второй в линейке Fold. Новинка лучше своего предшественника по некоторым параметрам: сам смартфон стал тоньше, увеличилась диагональ дисплея, но радикальных изменений нет. Популярным на массовом рынке гаджет не станет в силу своей высокой цены — 180 тыс. рублей.

— Не спешите нас хоронить: нефть, газ и уголь будут нужны и через 20 лет — Несмотря на все попытки покончить зависимостью от углеводородного топлива и огромные усилия, тратящиеся на развитие альтернативных источников, нефть, газ и уголь остаются и еще долго останутся главными глобальными энергоресурсами. Такие выводы можно сделать из обзора "Ключевая статистика мировой энергетики", представленного Мировым энергетическим агентством (МЭА).

— День зданий: как мир возвращается к очному обучению в школах — Многие школьники 1 сентября по всему миру традиционно вернулись за парты. Впрочем, ввиду всё еще бушующей пандемии коронавируса нынешний учебный год привнес в распорядок учеников и педагогов много нетрадиционных вещей. Главной мантрой большинства учебных заведений стали заветы не забывать про маски и социальную дистанцию, а в терминологию руководства школ прочно вошло новое понятие "протокол безопасности".

— Крутой "Бережок": армия получит первые батальоны новых БМП-2М — В ближайшие два года Минобороны получит более 120 новейших БМП-2М с модулем "Бережок". Этого хватит, чтобы вооружить не менее четырех мотострелковых батальонов. Ожидается, что все машины направят в Западный военный округ, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве и оборонно-промышленном комплексе.

— Сорт из избы: в Минобре заявили о риске захвата Bayer рынка пшеницы — В Минобрнауки увидели риски захвата российского рынка пшеницы — единственной отечественной культуры, которая до сих пор полностью обеспечивает себя посевным материалом. Как рассказали "Известиям" в министерстве, такая ситуация может возникнуть, если будут подписаны лицензионные соглашения российских селекционных компаний с мировым гигантом Bayer, который бесплатно передаст им гермоплазму пшеницы.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Острая убыль — Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).

— Российские серверы не дождались нагрузки — В рамках разработки плана по достижению национальных целей обсуждается отсрочка выполнения требования о хранении данных россиян на серверах в стране и положений "Закона Яровой", что снизит риск блокировки для Facebook И Twitter.

— Виктор Бабарико и Мария Колесникова составили партию — Белорусские политики Виктор Бабарико и Мария Колесникова объявили о намерении создать новое политическое движение "Вместе". Другие оппозиционеры отнеслись к этой инициативе, у которой мало шансов на реализацию, сдержанно.

— "Победа" претендует на каждого третьего — Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", в 2028 году должен занять около 30% российского авиационного рынка с потенциалом дальнейшего роста. О такой цели говорится в материалах группы "Аэрофлот" (есть у РБК), посвященных результатам первого полугодия 2020 года и долгосрочной стратегии компании, которая была принята в июле.

— Group-IB предложила начать с центра — Group-IB предложила Минкомсвязи создать национальный центр по кибербезопасности, чтобы остановить рост числа жертв интернет-мошенников. В ведомстве сомневаются в его необходимости, но готовы учесть связанные с идеей предложения.

— Без суда и средств — У россиян с долгами от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. появилось право объявить о банкротстве бесплатно, минуя суд. Но у потенциального банкрота не должно быть имущества, а во время процесса он не сможет получить наследство или взять кредит.

— Лосось получает дальневосточную прописку — "Русская аквакультура" Максима Воробьева может стать первой компанией, которая начнет выращивать на Дальнем Востоке лосося в искусственных условиях. До сих пор считалось, что для аквакультурного рыбоводства регион не подходит.