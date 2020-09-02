МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыcяч рублей, что является максимумом с 2006 года. Как пишут "Известия", наиболее существенное сокращение потребительских расходов в абсолютных значениях зафиксировано в Москве — траты москвичей снизились на 41 тысяч рублей.

Как следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в процентном отношении самое значительное снижение потребительских расходов отмечено в Севастополе (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестане (на 17,3%).

Больше всего россияне экономили на путешествиях, ресторанах и одежде. Основной причиной сокращения расходов эксперты назвали желание накопить финансовую подушку на черный день.

Последние 13 лет траты с января по июль только росли, отмечает издание.

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