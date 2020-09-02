МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что две недели назад привился вакциной "Спутник V" НИЦЭМ имени Гамалеи, в первый день у него немного поднялась температура.

Отвечая на вопрос в интервью телеканалу НТВ, испытал ли министр на себе "Спутник V", Мантуров сказал: "Да. Знаете, с учетом того, что я вот участвовал в эксперименте, во втором эксперименте, то есть не лежа в больнице, как это были первые добровольцы, переносил все это на ногах".

По словам главы Минпромторга, он ежедневно звонил директору центра Гамалеи Александру Гинцбургу и докладывал о своем состоянии. "В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал. Сегодня уже, более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось", — рассказал Мантуров.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.