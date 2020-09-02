МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 4952 до 1 005 000, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4952 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1196 (24,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрирован 1 005 000 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,5%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (625), Санкт-Петербурге (189) и Подмосковье (158).

За сутки в России выписаны 5464 человека после COVID, за все время — 821 169.