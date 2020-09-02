БЕРЛИН, 2 сен — ПРАЙМ. Парламентская фракция правящего в Германии блока ХДС/ХСС не исключает, что страны ЕС и НАТО могут принять новые санкций против РФ из-за произошедшего с российским блогером Алексеем Навальным, заявил спикер фракции по международным делам Юрген Хардт.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.

"Тщательный анализ специальной лаборатории бундесвера не оставляет сомнений в том, что Алексей Навальный — как и до этого Сергей Скрипаль — был отравлен с высокоэффективным ядом группы "Новичок". Это подтверждает наши самые худшие опасения. Этот яд сложно произвести и он может происходить только из высокоспециализированных лабораторий", — говорится в заявлении Хардта.

По его словам, для "фракции ХДС/ХСС в бундестаге очевидно, что это отравляющее вещество могло быть создано и произведено только при помощи российского правительства". Он добавил, что считает в этом свете правильным приглашение посла РФ Сергея Нечаева в МИД ФРГ, где ему предоставили результаты анализа специалистов бундесвера.

"Германия теперь должна совместно с другими странами Европейского союза сформулировать общую позицию по России, которая не исключает также новых санкционных шагов. Мы желаем Алексею Навальном скорого и полного выздоровления", — добавил Хардт.

Россия полностью ликвидировала свои запасы химоружия еще в 2017 году.

Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.