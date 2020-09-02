МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Речи о санкциях во время визита российского посла Сергея Нечаева во внешнеполитическое ведомство Германии не шло, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле российского блогера Алексея Навального.

"Нет, ничего такого сказано послу не было. Абсолютно", — сказала Захарова в эфире канала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что российская сторона слышала заявления накануне о "неких мерах". "Очевидно, если цель, которая в данном случае связана с этими некими мерами, если в этом основная задача, тогда этот сценарий мы уже проходили. Тогда так и надо сказать, что это не имеет ничего общего ни с медицинскими, научными исследованиями, ни с правовой стороной дела, ни с расследованием, это просто политическая история, в центре которой обоснование уже заранее выработанных мер", — отметила представитель МИД.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.

Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.