2 сентября (Dow Jones). Экономика США на протяжении летнего периода демонстрировала умеренные темпы роста, хотя уровень экономической активности оставался существенно ниже, чем до пандемии коронавируса. Об этом говорилось в опубликованной в среду Бежевой книге Федеральной резервной системы США, которая представляет собой отчет об экономической ситуации, составленный на основе сообщений от контактов в деловых кругах по всей стране.

Показатели производства и потребительских расходов во многих регионах росли, однако более медленными темпами, чем в весенний период. Рост занятости тоже замедлился. Рынок труда по-прежнему был волатилен, и некоторые компании увольняли работников, ранее отправленных в неоплачиваемые отпуска, тогда как другие испытывали нехватку рабочей силы, поскольку многие американцы не выходили на работу из-за повышенных пособий по безработице или необходимости заботиться о несовершеннолетних детях.

Активность в таких сферах как коммерческое строительство и недвижимость за отчетный период сократилась, во многом из-за обусловленных пандемией карантинных ограничений. При этом ситуация в сфере жилищного строительства оставалась благоприятной на фоне продолжающегося роста цен на дома.

В целом компании по всей стране были "умеренно оптимистичны", хотя и испытывали некоторые опасения из-за "неопределенности и волатильности, связанной с пандемией, и ее негативным влиянием на потребительскую и деловую активность", говорилось в отчете ФРС.

— Автор David Harrison, david.harrison@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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