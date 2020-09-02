НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен /ПРАЙМ/. Индия впервые вошла в список 50 ведущих стран Глобального индекса инноваций, поднявшись на четыре позиции до 48-го места и сохранив лидирующую позицию среди стран Центральной и Южной Азии, сообщила Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

Доклад составляется ежегодно с 2007 года при участии Международной школы бизнеса INSEAD (Франция), Корнельского университета (США) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Индекс рассчитывается по 80 параметрам, в числе которых человеческий капитал, развитие инновационных проектов, инфраструктуры и другие. Доклад основан на анализе инновационных систем 131 страны и представляет их рейтинг по уровню инновационного развития.

Лидерами индекса стали Швейцария, Швеция, США, Великобритания и Нидерланды, а в первой десятке находятся страны с высоким уровнем доходов.

Индия стала третьей по уровню инноваций экономикой в мире с уровнем дохода ниже среднего благодаря новым показателям и улучшениям в различных областях индекса, отмечается в докладе. Индия входит в топ-15 по таким показателям, как экспорт услуг информационных и коммуникационных технологий, государственные онлайн-услуги, выпускники в области науки и техники, а также глобальные компании, интенсивно занимающиеся исследованиями и разработками.

"Благодаря таким университетам, как Индийский технологический институт в Бомбее и Дели и Индийский институт науки в Бангалоре, а также их ведущим научным публикациям, Индия является экономикой с уровнем дохода ниже среднего и самым высоким качеством инноваций", — отмечается в докладе.

ВОИС также признала Индию одним из лидеров в области инноваций 2019 года в регионе Центральной и Южной Азии, поскольку за последние пять лет страна показала постоянное улучшение своего рейтинга.

"Постоянное улучшение рейтинга глобального инновационного индекса происходит благодаря огромному капиталу знаний, динамичной экосистеме стартапов и потрясающей работе, проделанной государственными и частными исследовательскими организациями", — говорится в докладе.