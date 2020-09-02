МЕХИКО, 2 сен /ПРАЙМ/. Глава правительства Мехико Клаудиа Шейнбаум представила план реактивации экономики региона объёмом 5,3 миллиарда долларов, в рамках которого в городе будут созданы 300 тысяч прямых рабочих мест, потерянных в результате пандемии COVID-19.

"Мы оцениваем частные инвестиции в размере 75 миллиардов песо (3,45 миллиардов долларов — ред.) за последние пять месяцев этого года и первые месяцы следующего года с целью создания 300 тысяч рабочих мест", — заявила Шейнбаум в ходе презентации экономической программы, которая транслировалась в микроблоге городского правительства в Twitter.

Помимо частных средств, которые будут направлены в согласованные с правительством инфраструктурные проекты, ещё 40 миллиардов песо (1,85 миллиарда долларов) будут выделены из федерального и городского бюджетов.

Помимо строительства и обновления городской инфраструктуры власти намерены провести комплексную реновацию исторического центра города, инвестировать в безопасный туризм, цифровизацию услуг для малого и среднего бизнеса, переработку отходов, а также поддержку населения в виде социальных гарантий и кредитов.

Столичный регион сильнее других пострадал от пандемии COVID-19, в том числе экономически, ввиду большой плотности населения и высокой концентрации предприятий, закрытых на 4-месячный карантин. В городе зарегистрированы около 100 тысяч случаев заражения, от осложнений скончались 10 591 человек.