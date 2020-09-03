МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Самыми популярными схемами мошенничества за время пандемии стали рассылки о получении денежных выплат пострадавшим от COVID-19, предложения пожертвований на разработку вакцины и даже предложения о покупке лекарства от вируса, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ).

По словам эксперта НЦФГ Елены Бобковой, одной из самых популярных среди мошенников в России стала схема с рассылкой сообщений о якобы получении субсидии или иной выплаты для пострадавших от COVID-19. Это связано с тем, что у россиян были "на слуху" различные меры господдержки, связанные с пандемией, пояснила она.

"В вашу социальную сеть… или прямо на телефон может прийти сообщение о том, что вам назначена выплата в связи с пандемией. Многие не подумав переходили по ссылке или сразу начинали звонить, чтобы узнать подробности. В результате человек… лишался денежных средств на телефоне или банковской карте. Необходимо помнить, что сотрудники госструктур смс-уведомления не рассылают и не звонят, если вам положена соответствующая поддержка; информацию вы сможете получить, только обратившись к ним самостоятельно", — сказала Бобкова.

Также эксперт рассказала, что мошенники могут предложить "пожертвовать" средства на разработку вакцины от COVID-19, на обеспечение масками жителей района, детей, пенсионеров, малоимущих. Кроме того, злоумышленники предлагали якобы пройти платный тест на COVID-19, продезинфицировать квартиру от вируса и даже купить от него лекарство.

Эксперт НЦФГ Игорь Григорьянц в свою очередь отметил, что в период пандемии мошенники также обещали помощь в поиске работы, оформлении субсидий и рефинансировании кредитов. "Все эти предложения объединяет одно — вам предложат ссылку на онлайн-конференцию в Zoom или в иной бесплатной вебинарной платформе, где вас попросят ввести персональные данные, из-за чего ваши средства окажутся под угрозой исчезновения", — сообщил он.

"Мошенники также могли предложить скачать и установить программу, например, для оформления заявления или иных документов в электронной форме. Такая программа может содержать вирусы, и ваше электронное устройство окажется без защиты. Если человек искал работу,.. ему предлагалось оплатить необходимые для работы материалы, получить доступ к базе с заданиями, а также попросить указать данные банковской карты, на которую будут переводить зарплату. В результате передачи этих данных граждане не только рисковали потерять деньги, но и могли скомпрометировать себя", — заключил Григорьянц.