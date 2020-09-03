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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Яд кромешный — Германия заявила об отравлении Алексея Навального "Новичком" — Отношения России с Западом вновь оказались отравлены ядом из группы "Новичок".

— Страна ОМОНия — Как коллеги белорусских журналистов хотели их освобождения, а коллеги студентов — их политической реабилитации — 2 сентября в Минске полдня судили белорусских журналистов за то, в чем никто, в том числе и судившие, не мог разобраться, и, ничего не решив, оставили их в УВД Октябрьского района еще на одну ночь.

— Сто поручительств не стоят одного ходатайства — По просьбе ФСБ суд продлил арест Ивана Сафронова — Лефортовский райсуд столицы в среду продлил еще на три месяца срок содержания под стражей бывшего спецкора и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

— Обстановка не айти какая — Белорусские программисты задумались о загранице — Число запросов от белорусских IT-разработчиков на поиск работы в России из-за политической нестабильности в стране выросло в пять раз, утверждают в рекрутинговых компаниях.

— Вмешаться, но не взбалтывать — Россия указала на выход из кризиса в Белоруссии — Накануне запланированного на ближайшие дни визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву российскую столицу посетил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

— Карантинная конфедерация — Регионы разрешают восстанавливать у себя рынок услуг предельно разнообразно — Нестандартные сдвиги в экономической активности не лишили страну снижения цен, более чем ожидаемого в августе: как констатировал вчера Росстат, в последнюю неделю месяца дефляция в РФ все же наблюдалась, с большой вероятностью, она будет зафиксирована по месяцу — минус 0,1%, значимый вклад внесло отсутствие роста цен на услуги.

— Сами с Сусаниным — Костромские избиратели далеки от протестов — В Костромской области в этом году выбирают губернатора, региональный парламент и думу Костромы.

— Кто сказал, что Север мирный — Как Архангельская область выбирает себе нового губернатора — Игорь Орлов ушел в отставку в апреле 2020 года, хотя ожидалась она еще как минимум за полгода до этого, из-за массовых протестов против проекта мусорного полигона в Шиесе.

— Автомобильным номерам определили цену — Их начальная стоимость на онлайн-аукционах сможет превышать 6 млн рублей — Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" автомобильных и мотоциклетных номеров через портал госуслуг.

— Командарму предъявили жилплощадь для внучки — Карьерное рвение подчиненного привело к уголовному преследованию генерала — Военный суд начал рассматривать уголовное дело об особо крупном мошенничестве бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны Александра Дуплинского, похитившего, по версии следствия, 18 квадратных метров жилья у своего ведомства.

— ВИЭ гонят на север — Строительство зеленой генерации в южных регионах могут ограничить — Регуляторы энергорынка предлагают ограничить строительство электростанций на ВИЭ в некоторых регионах для соблюдения баланса в системе.

— Налог на дополнительный заход — Минфин готовится внести проект об НДД в правительство — Борьба между нефтекомпаниями и Минфином, который хочет дополнительно изъять из отрасли 200 миллиардов рублей налогов, перейдет в правительство.

— Из сигарет выкуривают вкус — Минздрав хочет запретить ароматизаторы в табачной продукции — Планирующий сократить к 2035 году число курильщиков в России с 29% до 21% Минздрав перешел к разработке конкретных мер.

— Банки вернулись к пайщикам — Чистый приток средств в ПИФы превысил 19 миллиардов рублей — Последний месяц лета оказался весьма жарким для индустрии коллективных инвестиций.

— Книги переключили канал — Онлайн впервые станет крупнейшим рынком для литературы — Из-за закрытия магазинов во время пандемии книжный рынок готовится потерять 15% выручки по итогам года.

— У ЦБ попросили частных пенсий — Фондам не хватает стимулов для развития НПО — В условиях замороженного обязательного пенсионного страхования (ОПС) негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вернулись к попытке реанимировать добровольные программы.

— Быстринскому ГОКу ищут ресурсы — "Норникель" начал разведку на новых месторождениях — В 2020 году "Норникель" начал разведку на четырех новых месторождениях в Забайкальском крае для расширения ресурсной базы одного из наиболее перспективных проектов компании — Быстринского ГОКа.

— С "Яндекса" снимут мерки — Для интернет-компании изменили методику оценки аудитории — Mediascope возобновил измерение аудитории проектов "Яндекса" спустя полтора года после того, как тот отказался от счетчиков компании на своих ресурсах из соображений безопасности.

— Заселение с молотка — Kempinski в Геленджике развивается через банкротство — Судьба одного из наиболее проблемных гостиничных проектов России — пятизвездочного Kempinski Grand Hotel в Геленджике — может вскоре определиться.

— Кроссовки в одни руки — Inventive Retail Group выкупает магазины Nike у конкурента — Управляющая сетями re:Store, Lego, Street Beat и др. Inventive Retail Group (IRG) консолидирует под своим управлением магазины Nike в России.

— Факторинг ставят на "Поток" — Частных инвесторов позвали в товарное кредитование — Платформа "Поток" запускает краудфакторинг.

— "Конкуренты задали нам жару" — Президент Unilever в РФ Регина Кузьмина о пандемии, гигиене и чае — Пандемия COVID-19, которая вызвала резкий рост спроса на антисептики, гели для рук и т. п. в том числе в России, подтолкнула многих производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) к выходу на этот рынок.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Германские военные нашли след "Новичка" в анализах Навального — Это может привести к серьезному кризису в отношениях России и ЕС — Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил 2 сентября, что лаборатория бундесвера провела исследование образцов, взятых у Алексея Навального, и "его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок".

— Netflix будет развиваться в России в партнерстве с "Национальной медиа группой" — Американский Netflix и российская НМГ подписали соглашение о партнерстве, сообщили компании.

— Арест Ивану Сафронову продлен на три месяца — Бывший журналист по-прежнему не понимает обвинения — Бывшего журналиста и советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, оставили под арестом на три месяца до 7 декабря.

— Россия наращивает контакты с властями Белоруссии по всем линиям — Но Москве надо учесть и мнение протестующих, считают эксперты — В Москве 2 сентября состоялись переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея.

— Россияне возвращают пенсионные накопления в ПФР — Для негосударственных фондов итоги года могут оказаться печальными — Доходность от инвестирования средств Пенсионного фонда России (ПФР) по итогам первого полугодия оказалась выше средних результатов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

— С продаж на Avito будут брать налоги — НДФЛ на продажи б/у вещей может принести бюджету около 80 миллиардов рублей в год — Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов.

— Чиновников накажут за чрезмерную экономию — Выполнение плана по госрасходам становится одним из приоритетов правительства.

— Вера, надежда и кредитные каникулы — Как идет спасение малого бизнеса — По состоянию на конец августа заключено более 220 000 соглашений на беспроцентные и льготные кредиты на выплату зарплаты на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, оформлено больше 2,2 миллионов грантов на сумму свыше 90 миллиардов рублей, расширена программа "8,5", по которой было выдано суммарно 637 миллиардов рублей кредитов по льготным ставкам.

— Клуб финансистов-филантропов — Как топ-менеджеры крупных компаний создают благотворительные сообщества — Несколько финансовых директоров крупных индустриальных компаний — Алексей Филипповский из АК "Алроса", Александр Петров из СИБУРа, Алексей Куличенко из "Северстали", а также сооснователь финансовой компании Matrix Capital Павел Малый и частный инвестор Андрей Кашубский — собрались вместе, чтобы развивать собственный благотворительный проект.

— "Есть все шансы доказать, что SSJ100 может зарабатывать" — Гендиректор Red Wings Евгений Ключарев рассказывает, откуда будут летать десятки новых "Суперджетов" его компании — Red Wings уже несколько лет принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая, в свою очередь, с прошлого года входит в "Ростех".

— АФК "Система" перестала быть акционером "Детского мира" — Корпорация продала 20,38% ритейлера за 16,8 миллиардов рублей — Основные владельцы "Детского мира" — АФК "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — продали все акции "Детского мира", говорится в сообщении сторон.

— Группа ПИК выходит на рынок Сочи — Она планирует застроить территорию института на берегу моря — Компания "ПИК-инвестпроект" стала владельцем ООО "Парсанг системс".

— Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено — Чиновники хотят сократить бюджет, выделенный "Ростеху" на их разработку — Россия может остаться без квантовых сенсоров, если бюджет, выделенный государством на разработку этой технологии, будет секвестирован.

— Банки обросли проблемными долгами — Большой объем реструктурированных кредитов затруднит выход банков из кризиса — Существенная часть реструктурированных розничных кредитов может быть отнесена к проблемным и безнадежным долгам, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

— Red Wings хочет создать транзитный хаб в Екатеринбурге с самолетами SSJ100 — Он должен стать аналогом и конкурентом хаба S7 Airlines в Новосибирске — Самолеты SSJ100 авиакомпании Red Wings будут летать из региональных городов, а главным хабом для них станет аэропорт Екатеринбурга "Кольцово", рассказал в интервью гендиректор Red Wings Евгений Ключарев.

— Unilever откажется от нефти в своей продукции — Компания заменит ее на растительные компоненты — Нидерландская компания Unilever потратит 1 млрд евро в течение 10 лет на сокращение объема продуктов переработки ископаемого топлива, используемых в производстве бытовой химии.

— Перспективы "новой нормальности" — Генеральный директор Zegna об устойчивом развитии и новых возможностях, которые открываются после пандемии.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Генерал Деревянко: Капитуляцию принял — 75 лет назад завершилась Вторая мировая война — Семьдесят пять лет назад, на исходе суток 2 сентября 1945 года, специальный представитель Советского Верховного главнокомандования при ставке командующего союзными войсками на Тихом океане генерал-лейтенант Кузьма Деревянко доложил в Москву: капитуляцию Японии принял.

— Средства против вируса — Премьер Михаил Мишустин выделил дополнительные деньги на выплаты медикам и соцработникам — Медицинские и социальные работники продолжат получать стимулирующие выплаты до конца года.

— Чек на урок — От учеников в Ивановской области потребовали документ о незаразности — К сентябрьским хлопотам ивановских родителей добавилась еще одна проблема, непредвиденная.

— Бархатный резон — Какие страны готовы принимать россиян и на каких условиях — Греция стала еще одной страной, объявившей о готовности принимать туристов из России.

— Адвокату не мешать — Допросы предложено вести под обязательную аудиозапись — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, значительно усиливающий гарантии защиты.

— Сталин дал приказ — Минобороны РФ рассекретило очередной пакет уникальных секретных документов — На этот раз они посвящены трем завершающим Вторую мировую войну крупным военным операциям.

— Река поможет — Владимир Путин поддержал проект водоснабжения Севастополя — Президент обещал поручить правительству проработать финансирование проекта по обеспечению Севастополя водой.

— От 18 и старше — Вакцину испытают добровольцы 60+ — В пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V" примут участие люди пенсионного возраста, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— На своей земле — Дмитрий Медведев пообещал Дальнему Востоку внимание властей — Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по видеосвязи пообщался с Сахалином, где собрались участники Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".

— Шаг в разведку — Перед зданием штаб-квартиры СВР открыта скульптурная композиция, посвященная разведчикам — Задумано и исполнено здорово. Молодая семейная пара покидает главное здание Службы внешней разведки.

— Пакет с секретом — ЦИК утвердила правила хранения бюллетеней 11-13 сентября — Центризбирком дал разъяснения по правилам хранения заполненных бюллетеней в тех регионах, где голосование пройдет в течение трех дней — с 11 по 13 сентября.

— Улицы с комфортом — Михаил Мишустин увеличил количество грантов для развития городской среды — Премьер-министр Михаил Мишустин расширил возможности малых и средних городов страны получить финансирование для создания удобных и современных общественных пространств.

— Замочи ковид — В расписании московских школ появились уроки здоровья — Одним из первых по расписанию у шестиклассников московской школы N1234 в среду стал урок здоровья.

— Бак наполовину полон — Какие цены ждут автолюбителей осенью — Спрос и предложение моторного топлива на российском рынке наконец нашли друг друга и пришли в относительное равновесие после коронавирусного шока.

— Без должной отдачи — Россияне снова начали хуже обслуживать свои долги перед банками — В ближайшее время уровень просроченной задолженности россиян по кредитам будет только расти — не в последнюю очередь из-за окончания кредитных каникул, рассказали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

— На село возложили надежды — Правительство поможет аграриям с новыми рекордами — В прошлом году российские аграрии вырастили второй в истории урожай зерновых и в этом покажут результаты точно не хуже.

— Собянин рассказал о закупке робота "ДаВинчи" для ГКБ имени Спасокукоцкого — Москва продолжает модернизацию своих лечебных учреждений. Вслед за больницей имени Боткина, где недавно реконструирован ряд корпусов, а также больницей N 67 с ее новым уникальным спинальным центром, завершился капитальный ремонт в городской больнице имени Спасокукоцкого.

— Беслан без домыслов — Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о страшном теракте — Трагедии Беслана уже 16 лет, но все точки до сих пор не расставлены. И даже уголовное дело о теракте до сих пор не закрыто.

— Книга жалоб умирает первой — Минпромторг предложил избавиться от советских торговых рудиментов — Минпромторг предложил отменить книги жалоб, а также разрешить фотографировать любые товары, кроме книг.

— Газ внутреннего сгорания — Открыты новые месторождения "голубого топлива" в Турции и Саудовской Аравии — Сначала Турция, а потом Саудовская Аравия объявили об открытии новых крупных газовых месторождений.

— Цены пробьют на кассе — Данные из чеков будут уходить напрямую в Росстат — Кассовые чеки помогут рассчитать изменение потребительских цен — теперь данные с кассовых аппаратов будут передаваться в систему Росстата, что позволит сделать статистику во много раз точнее.

— Загруженному верить — Пенсионное удостоверение и программу реабилитации инвалидов переведут в цифровой формат — Со следующего года пенсионное свидетельство по желанию гражданина будут оформлять в электронном виде, а индивидуальную программу реабилитации инвалида полностью переведут в цифровой формат.

— Прибыль поделят в сети — Акционерам разрешат проводить общие собрания дистанционно — Акционерные общества (АО) смогут проводить общие собрания в дистанционном формате.

— Примите на свой счет — Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов — Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.

— Аварийный выход — Система регистрации неполадок в ЖКХ запущена по всей стране — Система мониторинга и контроля устранения аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве (МКА ЖКХ) запущена 1 сентября по всей стране в полноценном режиме.

— Гараж с гранатой — ФСБ изъяла очередную крупную партию нелегального оружия — ФСБ в третий раз за последний месяц пресекла деятельность нелегальных оружейников и подпольных мастерских сразу в 9 регионах России.

— Лесной прогноз — В сентябре лесные пожары будут угрожать 24 регионам — Федеральной "Авиалесоохраной" разработан прогноз рисков повышенной пожарной опасности в лесах России на весь сентябрь.

— Оторваться от гаджета — Сергей Шойгу назвал дату Географического диктанта — Президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью рассказал о роли РГО в истории расширения границ России, призвал оторваться от гаджетов и выразил надежду, что 29 ноября ничего не помешает провести Географический диктант — и не в виртуальном формате.

— В погоне за Россией — В США перешли к финальной стадии испытаний гиперзвуковых ракет — Американские военные отрапортовали о том, что их программа создания гиперзвукового оружия находится в финальной стадии.

— Козырь обвинения — Бывший деловой партнер Сергея Фургала подписал досудебное соглашение — Появилась неожиданная новость — бывший деловой партнер Сергея Фургала Николай Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

— История 16 плюс — Опубликованы документы о зверствах нацистов — Федеральное архивное агентство совместно с ФСБ, МВД, МИД и Минобороны России с привлечением документов 44 региональных архивов представляют интернет-проект "Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

— Месть или ссора?— Дело об убийстве в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина передано в Москву — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об убийстве в Бугульме бизнесмена Евгения Деданина в центральный аппарат ведомства.

— Добивали убитого — В США назревает новая волна протестов после очередного убийства афроамериканца полицейскими — Не успела утихнуть буря протестов против полицейского насилия в американской Кеноше (штат Висконсин), как и без того находящихся "на взводе" активистов подпитал новый случай.

— Имя от природы — Какие имена будут давать французам после пандемии — В ближайшем будущем французским детям все чаще будут давать имена, связанные с природой и Вселенной, из-за пандемии и экологических проблем.

— Не смешно — Во Франции вновь опубликовали карикатуры на пророка — В среду сатирический еженедельник Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда.

— Беларусь: тревожные дни — Сергей Лавров: в Беларуси действуют радикалы с Украины — Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой Владимиром Макеем заявил, что на территории Беларуси находятся натренированные на Украине радикалы.

— Анкаре послали сигнал — Впервые с 1987 года США поставят оружие Кипру — Решение снять оружейное эмбарго с Республики Кипр приняли США.

— Человек в воздухе — ФБР расследует полет неизвестного с реактивным ранцем — В ФБР заинтересовались сообщениями сразу нескольких пилотов гражданской авиации, которые видели в районе международного аэропорта Лос-Анджелеса неизвестного с реактивным ранцем.

— Лучше меньше, но для всех — Британия нацеливается на короткую неделю — СOVID-19 ударил по экономикам всех стран, безработица увела с рынка труда миллионы рабочих и служащих.

— Все книги на Манеже — Открылась 33-я Московская международная книжная ярмарка — Несмотря на будний день, у входа в "Манеж" с раннего утра выстроилась внушительная очередь людей в масках, перчатках и с электронными билетами в руках, которые можно заказать только на официальном сайте ярмарки.

— Победа в 20 томах — Первый день ММКЯ завершился вручением награды "Книга года-2020" — Началась церемония с того, что ведущий — Александр Цыпкин — возблагодарил устроителей за то, что они не воспользовались напрашивающейся возможностью сказать "давайте в этом году отложим" и, несмотря ни на что, решились выбрать лучшие из 400 книг, присланных на конкурс двадцатью издательствами со всей страны.

— Без солнечного зайчика — Героиня фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова не дожила до юбилея один день — Ее назвали "актрисой колдовской красоты", она играла у Анатолия Эфроса в Ленкоме, блистала в спектаклях Малого театра, снималась с Владимиром Высоцким, Олегом Далем, Андреем Мироновым…

— От Рошфора до Ворониных — Умер народный артист Борис Клюев — Борис Клюев, дитя войны, родился в сорок четвертом году. Отец его, Владимир Клюев, актер вахтанговской школы, вернулся с фронта в сорок третьем, продолжал выезжать с концертными бригадами, после войны служил в московском ТЮЗе — а в сорок восьмом на гастролях внезапно скончался от сердечного приступа.

— Увертюра Плетнева — РНО откроет 30-й сезон Большим фестивалем — Это уже сложившаяся традиция московского музыкального сезона — стартовать серией концертов Большого фестиваля РНО. В этом году фестиваль пройдет уже в 12-й раз, а Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева откроет свой 30-й сезон.

— Первый учебный — Как работают московские школы после карантина — Дети, вернувшись после длительного перерыва за парты, потихоньку привыкают к учебе в новых, антиковидных условиях.

— От героев былых времен — В столице начался фестиваль военно-исторического кино — В Музее победы в среду вечером стартовал II Международный фестиваль "Дни военно-исторического кино".

— И что такое круто — В Бурятии депутаты неожиданно обратились к школьникам на языке рэпа — Депутаты горсовета Улан-Удэ необычным образом поздравили школьников с началом нового учебного года.

— Нелюдь в Сети — Хакеры взломали базу данных онкобольных и потребовали выкуп — Цифровая база данных лабораторной информационной системы Свердловского областного онкодиспансера подверглась атаке хакеров.

— На лавочке с классиком — В Архангельске открыли памятник Федору Абрамову — Первый памятник выдающемуся русскому писателю Федору Абрамову появился в столице Поморья.

— Все! По домам… — Празднование окончания Второй мировой началось с Дальнего Востока — В Южно-Сахалинске сахалинские и московские историки, участники движения "Волонтеры Победы" и форума "ОстроVа", провели международный урок Победы.

— Один против Гугла — В России впервые в мире создается общенациональный энциклопедический интерактивный портал — Зачем тратить миллиарды на портал, если уже есть электронная версия Большой Российской энциклопедии?

— Зачетный плюс — Вузовская наука пошла в рост — Картину состояния российской науки и инноваций представил НИУ "Высшая школа экономики".

— Робот в шахте — Уникальный комплекс для добычи угля создают в Сибири — Бум робототехники добрался и шахт. Цель — убрать человека из опасной зоны.

— 57 рублей с носа — Платить за проезд в столичной подземке можно будет по FacePay — Кошелек и "Тройку" можно забыть, а голову — нет. Это принцип системы FacePay, которую уже несколько месяцев тестируют в московском метро.

— Дома-ловушки для стариков — Прокуратура требует закрыть очередной опасный частный пансионат в Подмосковье — После прокурорской проверки в Солнечногорском районе Подмосковья был выявлен очередной нелегальный дом престарелых, оборудованный в частном коттедже.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Минтруд не поддержал повышение доли оклада бюджетников до 70% — Минтруд концептуально поддерживает инициативу "Единой России" упорядочить систему оплаты труда бюджетников.

— Педагогический удар: старшеклассники активнее распространяют вирус — Специалисты предлагают сократить классы до десяти человек — Ученые из Калифорнийского университета смоделировали, чего ждать в школах после снятия карантина.

— Трезвые мысли: МВД выступило против онлайн-продаж алкоголя — Резко негативная позиция ведомства может вновь затормозить рассмотрение законопроекта — Продажи спиртного в интернете вновь откладываются, возможно, даже навсегда. Министерство внутренних дел подготовило негативный отзыв на законопроект, разработанный Минфином.

— Тише въедешь: когда ЕС откроет границу для россиян — Полноценное восстановление туризма произойдет не раньше весны, прогнозируют эксперты — Открытие границ со странами ЕС и постепенное возобновление прямого транспортного сообщения может произойти до конца 2020 года, однако полное восстановление туризма ожидается лишь к весне.

— Сделке время: ЕС и Британия рискуют остаться без торгового соглашения — На его заключение у Брюсселя и Лондона осталось два месяца — Брюссель намерен достичь торговой сделки с Лондоном до конца октября 2020 года.

— Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют — Поправки Минфина к законопроекту о цифровых финансовых активах затягивают гайки еще сильнее — Майнеры не смогут получать вознаграждение в биткоинах и эфирах, если будут приняты поправки к федеральному закону о цифровых финансовых активах (ЦФА), предложенные Минфином.

— Короткие перебежчики: бизнес нашел, куда уйти от новых налогов — Предприниматели рассматривают переезд с Кипра в Великобританию, Ирландию, Гонконг и другие страны — Резиденты Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов с российскими корнями — именно их ждет повышение ставок на дивиденды — ищут альтернативные возможности для вывода капитала.

— Осколки прошлого: заложников из Беслана до сих пор мучают кошмары — Многие предпочитают встречать осень в другом городе — 16 лет назад название маленького осетинского города Беслан превратилось в синоним горя, боли, трагедии.

— Безналичные счеты: оплата покупок через СБП за год достигла полумиллиарда — ЦБ раскрыл статистику перечислений в пользу юрлиц через свой сервис — ЦБ впервые раскрыл статистику по оплатам товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

— Пожарная участь: роботы помогут инженерным войскам бороться с огнем — Наземные беспилотники "Уран-14" расчистят путь для военных и выручат при ликвидации стихийных бедствий — Российские инженерные подразделения вооружат роботами-пожарными.

— Брата два: Москва и Минск сблизят позиции в рамках Союзного государства — Также страны на уровне посольств решают проблему работы журналистов в Белоруссии — Нынешнее положение дел в Белоруссии способствует переговорам по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, ведь после обострения отношений с Западом Минску придется теснее сотрудничать с Россией.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Недолет на 210 миллиардов — Российские авиаперевозчики сообщили о существенных убытках за первое полугодие — Операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 миллиард рублей.

— Диагноз и прогноз — Чем чревато для России заявление Берлина об использовании "Новичка" против алексея навального — санкции против россии из-за предполагаемого отравления Алексея Навального более вероятны со стороны ЕС, чем со стороны США, считают западные эксперты.

— От диалога до интервенции — Три сценария действий Москвы в отношении Белоруссии — Заявления Москвы о возможной силовой помощи Минску — главным образом предостережение западу.

— Поручительство — не переубедило суд — Обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову продлен арест — Суд на три месяца продлил срок заключения под стражей советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

— Netflix приходит на плечах НМГ — Популярный онлайн-кинотеатр обзавелся российским партнером — Сервис Netflix, создавший сериал "Карточный домик", выходит на российский рынок с помощью партнера-медиахолдинга НМГ.

— Ломовой барьер — Москва пожаловалась в ЕЭК на экспортную политику Казахстана — Казахстан с июня перестал поставлять в Россию лом черных металлов, необходимый для заводов ММК, но продолжил экспорт готовой продукции — стали.

— Заемщики смешали карты — В России на порядок выросла доля реструктуризаций по кредиткам — Кредитные карты в пандемию стали для банков "новой проблемной зоной", выяснили аналитики АКРА.

— "Детский мир" ушел в мир — АФК "Система" выходит из капитала популярной торговой сети — АФК "Система", владевшая "Детским миром" с середины 1990-х, перестает быть его акционером.