МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Россия встала в один ряд с Ботсваной в списке 32 стран по "индексу качества элит", сообщается на сайте московской школы управления "Сколково".

"Исследователи из Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления СКОЛКОВО в сотрудничестве со всемирно известными учеными и институтами разработали оригинальную методику измерения качества элит и их влияния на развитие своих стран. Новый индикатор — индекс качества элит (ИКЭ) — показывает, как действия элит и их подходы к формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот индекс отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество через измерение: показателей благосостояния, то есть деятельности по созданию и перераспределению ценности от одной группы людей к другой; показателей власти, или потенциала изъятия ценности, а также способности элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы стран.

Сообщается, что 32 страны "изучены во всей их политико-экономической сложности на основе обширного набора данных из 72 уникальных совокупных показателей, показывающих и сравнивающих, в каких сферах ценности создаются или изымаются".

"Первое место по качеству элит в рэнкинге 2020 года занимает Сингапур. Бизнес-элиты города — ведущие создатели ценности на планете. На втором месте Швейцария, на третьем — Германия, на четвертом — Великобритания, на пятом — США. Страны БРИКС, за исключением Китая, расположились в третьем десятке списка", — говорится в сообщении.

Россия, показав одинаковый результат с Ботсваной (48.9), заняла 23-е место – выше Индии (45.4, 25-е место), Бразилии (44.1, 27-е место) и ЮАР (41.7, 30-е). Индекс Сингапура – 68.5, США – 63.4, Китая (12-е место) – 58.4, Казахстана (19) – 52.7, Турции (28) – 43.3. Последнее место занимает Египет с индексом 40.0.

"Для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса: по ряду критериев она попала в первую десятку рассматриваемых стран, по другой части — во втором десятке. В частности, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике — такие, как инфляция (1-е место) и отношение государственного долга к ВВП (2-е место). Высоко оценена налоговая политика, конкурентоспособность банковской системы", — отмечается в релизе.

"Низкий уровень госдолга особенно важен, так как показывает сдержанность элит в перераспределении ценности через делегирование финансового бремени будущим поколениям. Выше средних у России оценки качества институтов. Свое влияние тут оказала динамика страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business, в котором Россия за семь лет резко продвинулась до 30-40-х мест с 130-140-х", — уточняет школа управления "Сколково".

Также в релизе отмечается, что "одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, — это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству".

"Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны. Невозможно раскрыть истинный потенциал России без работы над этой широко распространенной проблемой", — заключается в сообщении.