МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Россияне чаще всего сталкиваются с очередями в супермаркетах, при использовании транспорта и посещении поликлиник, в среднем же граждане в год проводят в очереди 5,5 дня, говорится в исследовании агентства "Русопрос" и сервиса доставки "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Чаще всего люди "стоят" в супермаркетах. По данным опроса, на очереди в кассу жители тратят 27 часов в год. На очереди в магазинах у дома у россиян уходит чуть меньше –– 22 часа в год. Суммарно в ожидании оплаты покупок жители страны тратят 2 дня в год", — выяснили аналитики.

На втором месте очереди при поездках на общественном транспорте, в которых россияне в среднем проводят 24 часа в год. На третьем месте расположились поликлиники и медучреждения, в которых посетители в год ждут своей очереди 16 часов. Далее по убыванию идут очереди в МФЦ и госучреждениях, непродовольственных магазинах, банках, железнодорожных вокзалах и аэропортах, банкоматах и билетных кассах.

Наибольшее раздражение у граждан вызывает ожидание в поликлиниках и медицинских учреждениях (26,7% респондентов испытывают сильное раздражение, находясь в этих очередях). На втором месте – МФЦ и госучреждения (вызывает сильное раздражение у 17,2% опрошенных). Меньше всего раздражают респондентов очереди в билетные кассы (сильно раздражаются лишь 5,1%).

Россияне в среднем ждут в очереди ежегодно 5,5 дня или 1,1 год за всю жизнь. При этом мужчины тратят в очередях почти вдвое больше женщин — 6,8 дней против 4,1 дней в год. Аналитики подметили, что наблюдается "разрыв" в часах ожидания между жителями различных городов. Так, больше всего очереди отнимают время на протяжении жизни у жителей Краснодара и Москвы: 1,4 и 1,3 лет соответственно. Меньше всего люди "стоят" в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге: 0,9 лет на протяжении жизни.

При этом россияне используют несколько лайф-хаков для того, чтобы избегать очередей. Более 60% респондентов стараются не посещать супермаркеты в час пик, а еще почти четверть россиян, в основном молодые люди 25-34 лет, предпочитают продуктовым магазинам доставку. Многие россияне пользуются и другими онлайн-сервисами, самыми распространенными оказались мобильный банк (68%), удаленная запись к врачу (60,7%), покупка билетов (52,6%) и получение госуслуг через интернет (51%).